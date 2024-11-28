Погода у Харкові — прогноз від синоптиків на 28 листопада

Чи чекати опадів у Харкові — прогноз погоди на завтра
У п'ятницю, 29 листопада, у Харкові та області буде хмарна погода. Синоптики не прогнозують опадів у цей день.
Про це повідомляють на сайті Meteoprog у четвер, 28 листопада.
Погода у Харкові 29 листопада
Харків'янам варто чекати у п'ятницю, 29 листопада, хмарну погоду. Однак опадів у цей день не прогнозують.
Вночі температура повітря триматиметься близько 0 °C. Вдень у Харкові буде 0...+2 °C.
Нагадаємо, у п'ятницю, 29 листопада, у Львові буде хмарна погода. Синоптики прогнозують дощі вночі та вдень.
В Україні у п'ятницю, 29 листопада, прогнозують потепління по всій території. Вже цими вихідними на зміну циклону прийде антициклон.
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