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Чи чекати опадів у Харкові — прогноз погоди на завтра

28 листопада 2024 14:28
Ольга Антоновська - редактор
Погода у Харкові — прогноз від синоптиків на 28 листопада
Жінки прогулюються. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

У п'ятницю, 29 листопада, у Харкові та області буде хмарна погода. Синоптики не прогнозують опадів у цей день.

Про це повідомляють на сайті Meteoprog у четвер, 28 листопада.

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Харків'янам варто чекати у п'ятницю, 29 листопада, хмарну погоду. Однак опадів у цей день не прогнозують.

Вночі температура повітря триматиметься близько 0 °C. Вдень у Харкові буде 0...+2 °C.

Погода в Харкові 29 листопада
Прогноз погоди у Харкові на 29 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 листопада, у Львові буде хмарна погода. Синоптики прогнозують дощі вночі та вдень.

В Україні у п'ятницю, 29 листопада, прогнозують потепління по всій території. Вже цими вихідними на зміну циклону прийде антициклон.

погода Харків осінь Харківська область синоптик дощ прогноз погоди

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