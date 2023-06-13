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Дронова атака на Харківщину: є потрапляння

13 червня 2023 04:29
оновлено: 04:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дронова атака на Харківщину: є потрапляння
Уламки дронів. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі, 13 червня, повітряну тривогу оголошено по всій Україні. Тривога почала ширитися з південних областей після 01:30.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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"Попередньо постраждало комунальне підприємство у Київському районі та складське приміщення у Салтівському районі, де внаслідок вибуху сталася пожежа", —йдеться в повідомленні мера Харкова.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, Збройні сили України після підриву Каховської ГЕС проводитимуть заплановані активні бойові контрнаступальні дії на півдні України. Експерти кажуть, вони набудуть своєї активності, щойно підсохне ґрунт після розливу водосховища.

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