Дронова атака на Харківщину: є потрапляння

Уламки дронів. Фото: соцмережі

Цієї ночі, 13 червня, повітряну тривогу оголошено по всій Україні. Тривога почала ширитися з південних областей після 01:30.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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У Харкові є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Це підтверджують і представники місцевої влади.

"Попередньо постраждало комунальне підприємство у Київському районі та складське приміщення у Салтівському районі, де внаслідок вибуху сталася пожежа", —йдеться в повідомленні мера Харкова.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, Збройні сили України після підриву Каховської ГЕС проводитимуть заплановані активні бойові контрнаступальні дії на півдні України. Експерти кажуть, вони набудуть своєї активності, щойно підсохне ґрунт після розливу водосховища.