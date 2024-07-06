Графіки відключення світла в Харкові 6 липня

Дівчина у темряві працює за ноутбуком. Фото: Freepik

У суботу, 6 липня, в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії. Зокрема, у Харківській області графіки діятимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Читайте також:

Графіки відключення світла на Харківщині 6 липня

Тривалі відключення пов'язані з високим рівнем енергоспоживання через спеку. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

З 17:00 до 23:00 діятимуть три черги відключень, а протягом інших годин будуть діяти дві черги.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Також Харківська обласна військова адміністрація опублікувала оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на Харківщині у період з 6 липня до 12 липня. Оприлюднений документ містить перелік населених пунктів, назви вулиць, порядок та часовий проміжок, протягом якого буде відсутнє електропостачання.

Інформація про графіки відключення світла на Харківщині. Фото: Харківське ОВА

Також енергетики радять українцям слідкувати за повідомленнями ДТЕК у Telegram, адже розклад відключень може змінюватися.

Нагадаємо, в енергосистемі України великий дефіцит потужностей. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня ситуація може змінитися на краще. Водночас експерти галузі попереджають українців про важку зиму, коли світло будуть вмикати лише на 2-3 години протягом доби.