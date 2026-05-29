Гучна ДТП у Харкові: заступник мера пішов у відставку

ДТП за участі заступника мера Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові заступник міського голови Іван Кузнєцов став учасником дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув мотоцикліст. Після аварії посадовець заявив, що складає свої повноваження на час проведення розслідування. Правоохоронці вже з'ясовують обставини зіткнення, а сам чиновник оприлюднив власну версію подій у соцмережах.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі аварії

Аварія сталася 28 травня близько 16:00. Заступник мера з питань життєдіяльності міста їхав за кермом автомобіля Ford F150. Під час повороту ліворуч він не надав перевагу в русі мотоциклу Kawasaki Ninja, який їхав зустрічною смугою. Внаслідок зіткнення 43-річний мотоцикліст помер у кареті швидкої допомоги від отриманих травм.

Позиція посадовця

Іван Кузнєцов підтвердив інформацію про аварію на своїй сторінці в інстаграмі. Він написав, що почав рух після того, як інші автівки зупинилися та пропустили його позашляховик.

"Мотоцикл рухався на великій швидкості. І через транспортні засоби ні я його, ні, можливо, він мене не бачив, до моменту зіткнення", — заявив Кузнєцов.

Він також додав, що йде з посади на час слідства.

Хід розслідування

За даними слідства, водій позашляховика був тверезим. Зараз правоохоронці аналізують записи з камер відеоспостереження та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Питання про оголошення Кузнєцову підозри вирішать після завершення першочергових слідчих дій та експертиз.

Хто такий Кузнєцов ​

Іван Кузнєцов був призначений на посаду заступника мера з питань життєзабезпечення міста у жовтні 2025 року. До цього кар'єра посадовця також була пов'язана з комунальною сферою Харкова. Зокрема, раніше він очолював міський департамент інфраструктури, а ще раніше керував департаментом, який займається питаннями забезпечення життєдіяльності міста.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 20 травня у Харкові сталася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинув 18-річний хлопець, ще одна потерпіла зараз у лікарні. 38-річний водій автомобіля Audi A4 рухався проспектом Героїв Харкова у напрямку бульвару Богдана Хмельницького. При цьому у поліції наголошують, що чоловік суттєво перевищив допустиму швидкість та збив двох пішоходів, які, ймовірно, бігли через дорогу поза пішохідним переходом.

Також Новини.LIVE писали, що вантажівка та поїзд зіткнулися у селі Шелестове Богодухівського району на Харківщині ввечері 2 квітня. Внаслідок зіткнення вагони поїзда зійшли з рейок, а постраждав водій вантажівки. Через інцидент Укрзалізниця змінює маршрути, тому можлива затримка.