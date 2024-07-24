Повторні вибухи в Харкові зараз 24 липня — подробиці від ОВА

Пожежа внаслідок вибуху в місті вранці. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Харкові зараз 24 липня пролунали внаслідок російського обстрілу міста. Перед цим у регіоні попереджали про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За даними Синєгубова, російські окупанти завдають ударів по Харкову.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Олега Синєгубова

Водночас вибухи в місті підтвердив і міський голова Ігор Терехов.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Ігоря Терехова

Незадовго до вибухів у Харкові Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для "червоних" областей. Наразі в цих регіонах досі триває повітряна тривога.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:45. Терехов повідомив, що російські окупанти завдали удару по промисловій зоні одного з районів Харкова.

Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих та пошкоджень.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Ігоря Терехова

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