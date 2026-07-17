Як у Харкові рятують тварин з фронту: виклики та радощі прилаштування

Коти в притулку. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Порятунку у прифронтових громадах потребують не лише люди. Часто у зонах бойових дій наодинці залишаються домашні улюбленці: собаки, коти, інколи навіть рибки. Тож у Харкові знайшлися небайдужі люди, які об’єдналися заради порятунку таких тварин.

Як улюбленців вивозять з фронтових громад, за яких умов тварини перебувають у центрах реабілітації та як їх потім прилаштовують у нове життя, дізналася спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Від порятунку від жорстокого поводження до рятування в зоні бойових дій

Організація "Порятунок тварин Харків" розпочала діяльність у 2016 році. Тоді все стартувало на ентузіазмі людей, які люблять тварин. У місті не існувало структури, яка б рятувала чотирилапих у надзвичайних ситуаціях, зокрема від жорстокого поводження і після ДТП, а також надавала б допомогу пораненим. Спочатку тварин забирали додому, пізніше знайшли місце для маленького притулку і запустили гарячу лінію. В рік рятували близько тисячі тварин. Повномасштабна війна внесла свої корективи. Для притулку це став справжній виклик, як продовжити роботу. Сформувалася команда, яка почала евакуювати тварин вже й із зони бойових дій.

Організація "Порятунок тварин Харків". Фото: Новини.LIVE

"На сьогодні у нас побудована повноцінна екосистема, в якій є підрозділ евакуації, який рятує саме тварин з фронту, і відкрита в Харкові клініка, де ми лікуємо цих тварин. Є реабілітаційні центри, один із них це "Маленький принц", де врятовані котики та рибки. Минулого року ми почали будувати реабілітаційний центр для собак, там же відкрили й другу клініку. Тварини не виживуть без допомоги, вони можуть залишитися і загинути на фронті", — зазначила Ярина Вінтонюк, директорка з комунікацій "Порятунок тварин Харків".

Ярина Вінтонюк. Фото: Новини.LIVE

Евакуація стала системною: тварин полишають менше

Зараз ситуація відрізняється у порівнянні з 2022 роком, коли тварин полишали та виїздили без них. Сьогодні вже власники або знайомі дзвонять і просять допомоги в евакуації. Це все системна робота, завдяки якій на рік рятують вже близько 7 тисяч тваринок.

"Більшість людей зараз не виїжджає, допоки не вивезуть тварин. У людей часто є не одна собака. Евакуація їх не забирає, наприклад. Поки Куп’янськ був цілий, люди виїжджали, телефонували нам. І допоки не вивезли усіх тварин, люди не покидали територію. Ми евакуюємо з Харківщини та Донбасу, але коли є якесь загострення, як-от підрив дамби в Херсоні, ми їздили й туди", — пригадала Ярина Вінтонюк.

У центрі кажуть: 90% врятованих тварин раніше мали сім’ю. Та їхні історії різняться. Деякі втекли під час обстрілу і не змогли повернутися додому. Деяких просять евакуювати через велику кількість улюбленців, яких не можна забрати. А є й ті, які приходять до військових на позицію за теплом і їжею. Та всю інформацію про чотирилапих в центрі намагаються зберігати, адже їх можуть шукати господарі.

Врятовані коти в притулку. Фото: Новини.LIVE

"У нас була історія, коли сім’я прийшла, у них було 5 котів. Будинок був зруйнований, але вони мали надію знайти своїх тварин. Вони прийшли до нас і почали кликати їх на імена. І ми були вражені, адже 3 коти опинилися у нас! Вони прибігли до своїх господарів, ті їх забрали. Для нас це найбільша радість, коли тварини можуть возз'єднатися зі своїми господарями", — поділилась Ярина.

Притулку потрібна будь-яка посильна допомога

Організація співпрацює з ветклініками та має безліч знайомств по Україні та за кордоном, куди врятованих тварин відвозять у сім’ї. Адже кінцевою метою центру є не просто порятунок, а прилаштування. Реабілітаційний центр сучасний та орієнтований на комфорт тварин, однак це все одно тимчасова історія. Улюбленці потребують людської уваги та відчуття родинного тепла. Тільки в сім’ї вони можуть повністю відновитися та повернутись до щасливого життя.

Врятовані коти в притулку. Фото: Новини.LIVE

Врятовані коти в притулку. Фото: Новини.LIVE

"Для нас дуже важливо, щоб сторона, що приймає тварину, розуміла, кого вона приймає. Не просто котика чи собачку, а тварин, які пережили 4 роки на війні. А це весь час постійні обстріли! Рівень стресу і рівень зміни стану здоров’я настільки серйозні, що проблеми можуть проявитися пізніше. Але ми щасливі за те, що вони врятовані та з нами. Насправді процес адопції не важкий, вони вже повністю підготовлені до процесу переїзду та усиновлення чи то в Україні, чи то за кордоном. Українці — нація чуйна, відкрита, милосердна, готова підтримувати. Ми тільки так і тримаємося в цій війни. "Порятунок тварин Харків" шукає безпечні зони в Україні, де інші організації могли б нас підтримати та приймати тварин із зони бойових дій", — розповіла Олена Донець, керівниця адопції "Порятунок тварин Харків".

Олена Донець. Фото: Новини.LIVE

На вихідних усі охочі можуть долучитися до доброї справи та приїхати до притулку. Наприклад, ви можете прогулятися з собакою або допомогти у будівництві будок. Тут будуть раді будь-якій допомозі.

"Ми почали запрошувати військових і дітей, щоб вони мали змогу сюди приходити. Це така взаємодопомога і для котиків, і для людей. Цього року ми об’єдналися з психологами. Вони працюють з дітьми, ми вже провели 3 сесії арт-терапії "Що таке стрес і як його подолати". Ми б дуже хотіли знайти людей, які уже працюють з військовими та хотіли б використати наш простір, щоб можна було допомагати військовим з нашими спеціалістами, які не говорять, але виконують свою роль прекрасно", — поділилась ідеями Ярина Вінтонюк.

Евакуюють не лише котів і собак. Серед врятованих малих друзів є зовсім неочікувані тварини, зокрема вовк, який жив з людьми. Його евакуація проходила важко — під нашестям дронів. Та й загалом, попри близькість з людьми, чужим вовк не хотів довіряти. Також рятували корів, коней, кіз, їжачків, які заплуталися в антидроновій сітці, та навіть єнотоподібну собаку на ім'я Боня. Наразі ж центр потребує інфузоматів — приладів, які призначені для дозованого введення лікарських препаратів. А також тут запрошують усіх охочих доєднуватися до допомоги тваринам, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

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