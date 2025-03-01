Тарифи у Харкові з 1 березня — нові ціни на воду, газ і світло

Комунальна платіжка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 березня у Харкові будуть чинними тарифи на комунальні послуги, визначені постановами Національної комісії, що здійснює д ержавне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Стало відомо, скільки платитимуть харків'яни за комунальні послуги.

Новини.LIVE розповість, як зміняться тарифи на комунальні послуги у Харкові з 1 березня.

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Тарифи на воду та водовідведення з 1 березня

Згідно з постановою НКРЕКП, з 1 січня 2025 року для КП "Харківводоканал" діють нові тарифи. Для населення тарифи залишаються на рівні, встановленому ще 24 лютого 2022 року: вартість централізованого водопостачання — 16,032 грн за кубометр, водовідведення — 8,484 грн за кубометр. Для інших категорій споживачів вартість води зростає до 39 грн за кубометр, а водовідведення — до 18,792 грн. Отже, тариф на холодну воду з 1 березня залишається на рівні 24,516 грн за кубометр.

Вартість гарячої води у Харкові з 1 березня

Ціна гарячої води в Харкові варіюватиметься з 1 березня від 80,62 до 93,22 грн за кубометр. Вона залежить від наявності сушарки та конкретного постачальника послуг.

Вартість у газу з 1 березня в Харкові

Вартість одного кубометра газу для населення Харкова становить від 7,96 до 7,99 грн залежно від постачальника. Водночас для споживачів без газового лічильника встановлено фіксовані тарифи: від 26,11 до 26,21 грн за особу за наявності централізованого гарячого водопостачання, від 42,90 до 43,07 грн при його відсутності, а для квартир із газовою плитою та водонагрівачем — від 83,50 до 83,82 грн.

Опалення та електроенергія

Вартість опалення для мешканців Харкова становить 39,38 грн за квадратний метр житлової площі, а ціна 1 Гкал тепла — 1539,5 грн.

Тарифи на електроенергію в Харкові з 1 березня

Щодо електроенергії, в Україні діє єдиний фіксований тариф — 4,32 грн/кВт∙год. Однак для будинків без газу передбачено диференційований тариф у період опалювального сезону: до 2000 кВт∙год — 2,64 грн/кВт∙год, понад цей ліміт — 4,32 грн/кВт∙год.

Скільки коштуватиме проїзд в Харкові з 1 березня

Попри зростання комунальних витрат, міська влада Харкова продовжує підтримувати мешканців і збереже безплатний проїзд у громадському транспорті.

Нагадаємо, стало відомо, як зміняться платіжки за газ з 1 березня, а також в якому місті зміняться рахунки для оплати водопостачання.