Україна
Кардіолога у Харкові судили за хабар — допомагав здати "на права"

Кардіолога у Харкові судили за хабар — допомагав здати "на права"

Ua
Дата публікації: 3 листопада 2025 00:33
Оновлено: 23:28
Суд у Харкові визнав кардіолога винним у хабарництві — допоміг учениці своєї автошколи
Інструктор в автошколі. Ілюстративне фото: pexels.com

Київський районний суд Харкова ухвалив вирок, яким визнав винним місцевого кардіолога в отриманні неправомірної вигоди. Він володіє власною автошколою та вимагав й отримав від жінки гроші за успішне складання практичного іспиту з водіння. 

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з висновками слідства, обвинувачений запропонував жінці оформити документи про проходження навчання без її особистої участі за 6 500 гривень, а також гарантував успішне складання іспиту за додаткові 9 000 гривень.

Чоловік інструктував жінку щодо вибору маршруту для іспиту та навіть під час його проходження допомагав їй керувати автомобілем. Він також передав частину отриманих грошей адміністратору сервісного центру МВС, який приймав іспит у жінки.

Рішення суду

На суді обвинувачений визнав свою вину повністю. Йому призначено штраф у розмірі 42 500 гривень за отримання неправомірної вигоди.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині судили керівника однієї з державних інспекцій, який вимагав у підприємців гроші. Йому вже обрали покарання.

А на Закарпатті затримали посадовця ТЦК, який допомагав призовникам втекти з центру, а військовим повторно залишити частину за хабар. Обвинувальний акт скерували до суду.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
