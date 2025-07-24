Вибухи в Харкові 24 липня — подробиці від Терехова

Харків сколихнули вибухи — Росія атакує місто КАБами
У Харкові прогриміли вибухи вдень 24 липня. Росія завдає ударів керованими авіаційними бомбами по місту. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи в Харкові 24 липня
За інформацією міського голови, Росія атакує Харків КАБАми. Зафіксовано щонайменше два удари по місту — у Шевченківському районі.
"Попередньо удар двома КАБами було скоєно по центральній частині Харкова, Шевченківський район, житлова забудова", — зазначив Терехов.
Наразі повітряна тривога оголошена в Сумській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Традиційно "червоніють" тимчасово окуповані Росією Луганщина та Крим.
Нагадаємо, що Росія атакувала Харківщину в ніч проти 24 липня. Так, в результаті обстрілу села Підлиман загинула вся родина.
Також російські загарбники били по Одесі вночі 24 липня. Внаслідок влучання зайнявся місцевий ринок "Привоз", який є візитівкою міста.
Додамо, що постраждали від обстрілу Росії й Черкаси. За даними місцевої влади, у місті семеро постраждалих, серед яких дитина.
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