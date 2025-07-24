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Головна Харків Харків сколихнули вибухи — Росія атакує місто КАБами

Харків сколихнули вибухи — Росія атакує місто КАБами

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 11:10
Вибухи в Харкові 24 липня — подробиці від Терехова
Дим здіймається після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Харкові прогриміли вибухи вдень 24 липня. Росія завдає ударів керованими авіаційними бомбами по місту. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи в Харкові 24 липня

За інформацією міського голови, Росія атакує Харків КАБАми. Зафіксовано щонайменше два удари по місту — у Шевченківському районі.

"Попередньо удар двома КАБами було скоєно по центральній частині Харкова, Шевченківський район, житлова забудова", — зазначив Терехов.

Харків сколихнули вибухи — Росія атакує місто КАБами - фото 1
Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Наразі повітряна тривога оголошена в Сумській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Традиційно "червоніють" тимчасово окуповані Росією Луганщина та Крим.

Атака на Харків 24 липня
Повітряна тривога 24 липня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Росія атакувала Харківщину в ніч проти 24 липня. Так, в результаті обстрілу села Підлиман загинула вся родина.

Також російські загарбники били по Одесі вночі 24 липня. Внаслідок влучання зайнявся місцевий ринок "Привоз", який є візитівкою міста. 

Додамо, що постраждали від обстрілу Росії й Черкаси. За даними місцевої влади, у місті семеро постраждалих, серед яких дитина.

Харків вибух обстріли Ігор Терехов Росія КАБ
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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