Авіаудар по Харкову — Терехов повідомляє про загиблих та постраждалих

Рятувальники ДСНС розбирають завали. Фото ілюстративне: ДСНС

Російська армія у суботу, 22 червня, завдала авіаудару по Харкову. Внаслідок вибухів у місті є загиблі та поранені.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

Читайте також:

Вибухи в Харкові

За словами мера міста, на місто летіли чотири авіабомби. Відомо про влучання в район щільної житлової забудови.

"Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Удар прийшовся по житловому будинку", — заявив Терехов.

Скриншот дописів Терехова

Водночас, як додав глава ХОДА Олег Синєгубов, двоє людей загинули, ще двох поранено.

"За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей. Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває", — пише він.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, під ранок 22 червня у Стрию Львівської області пролунали вибухи, після чого у місті почалися перебої з енергопостачанням.

Гучно також було в Луцьку, в Івано-Франківській та Вінницькій областях: регіони були під ракетним ударом, працювали засоби ППО.