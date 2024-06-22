Авіаудар по Харкову — Терехов повідомляє про загиблих та постраждалих

Мер Харкова заявив про авіаудар по місту — є загиблі і поранені
Російська армія у суботу, 22 червня, завдала авіаудару по Харкову. Внаслідок вибухів у місті є загиблі та поранені.
Про це заявив мер міста Ігор Терехов.
Вибухи в Харкові
За словами мера міста, на місто летіли чотири авіабомби. Відомо про влучання в район щільної житлової забудови.
"Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Удар прийшовся по житловому будинку", — заявив Терехов.
Водночас, як додав глава ХОДА Олег Синєгубов, двоє людей загинули, ще двох поранено.
"За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей. Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває", — пише він.
Нагадаємо, під ранок 22 червня у Стрию Львівської області пролунали вибухи, після чого у місті почалися перебої з енергопостачанням.
Гучно також було в Луцьку, в Івано-Франківській та Вінницькій областях: регіони були під ракетним ударом, працювали засоби ППО.
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