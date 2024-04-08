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На Харківщині діють графіки погодинних відключень світла

8 квітня 2024 14:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Харківщині діють графіки погодинних відключень світла
Енергетики лагодять енергосистему. Фото: hromadske.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Харківській області встановлено погодинні графіки виключення світла. У Криворізькому районі промислові підприємства зіткнулися з обмеженнями використання електроенергії.

Про це повідомило НЕК "Укренерго" у Facebook в понеділок, 8 квітня.

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Стан енергосистеми України 8 квітня

У Харкові з шостої ранку діють обмеження на електропостачання. У Кривому Розі продовжують діяти обмеження для великих промислових споживачів.

Стан енергосистеми України 8 квітня. Фото: Укренерго
Стан енергосистеми України 8 квітня. Фото: Укренерго

Повідомляється, що 7 квітня, з метою забезпечення стабільної роботи енергосистеми, було введено обмеження на виробництво відновлювальної енергії, яке в певні години не перевищувало 498 МВт.

Щодо імпорту та експорту електроенергії, то 8 квітня ввечері планується імпорт 667 МВт-годин з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Вдень запланований експорт електроенергії обсягом 1 455 МВт-годин до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови.

Допис Укренерго. Фото: скриншот
Допис Укренерго. Фото: скриншот
Допис Укренерго. Фото: скриншот
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Синєгубов розповів, чи є в Харкові загроза для масштабного відключення світла.

Раніше ми писали, що в Укренерго оновили тимчасові графіки відключення світла.

Харків
електроенергія
Харківська область
сфера енергетики
Укренерго
енергосистема

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