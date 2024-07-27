Авіакатастрофа у Харкові — під час навчального польоту загинув курсант першого курсу

Курсант харківського університету загинув під час навчального польоту
Під час навчально-тренувального польоту на літаку загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Причини катастрофи наразі не відомі.
Про це повідомила пресслужба Харківського національного університету Повітряних Сил у Facebook.
Загинув курсант харківського університету
У суботу, 27 липня, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Наразі причини катастрофи не відомі.
В університеті повідомили, що на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.
"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", — йдеться в повідомленні.
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