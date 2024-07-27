Авіакатастрофа у Харкові — під час навчального польоту загинув курсант першого курсу

Літак Skyeton K-10 SWIFT. Ілюстративне фото: plane-ukraine.com

Під час навчально-тренувального польоту на літаку загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Причини катастрофи наразі не відомі.

Про це повідомила пресслужба Харківського національного університету Повітряних Сил у Facebook.

Читайте також:

Загинув курсант харківського університету

У суботу, 27 липня, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Наразі причини катастрофи не відомі.

В університеті повідомили, що на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", — йдеться в повідомленні.

Допис університету. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Музиківці Херсонської області двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету. Один з них, 57-річний місцевий житель, загинув.

Раніше ми писали, що в Умані Черкаської області попрощалися з колишнім мером міста Олександром Цебрієм, який загинув на війні.