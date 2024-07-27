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Курсант харківського університету загинув під час навчального польоту

27 липня 2024 22:44
Валерія Барановська - редактор
Авіакатастрофа у Харкові — під час навчального польоту загинув курсант першого курсу
Літак Skyeton K-10 SWIFT. Ілюстративне фото: plane-ukraine.com
Валерія Барановська - редактор

Під час навчально-тренувального польоту на літаку загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Причини катастрофи наразі не відомі.

Про це повідомила пресслужба Харківського національного університету Повітряних Сил у Facebook.

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Загинув курсант харківського університету

У суботу, 27 липня, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Наразі причини катастрофи не відомі. 

В університеті повідомили, що на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", — йдеться в повідомленні.

На Харківщині під час навчального польоту загинув курсант - фото 1
Допис університету. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Музиківці Херсонської області двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету. Один з них, 57-річний місцевий житель, загинув.

Раніше ми писали, що  в Умані Черкаської області попрощалися з колишнім мером міста Олександром Цебрієм, який загинув на війні. 

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