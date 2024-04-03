На Харківщині пролунав вибух

Дим в небі після вибуху. Фото ілюстративне: deapositphotos

У Харківській області пролунав вибух. Повідомляється про використання російської керованої авіабомби КАБ-1500.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

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За попереднім повідомленням від Повітряних сил, фіксувався пуск керованих авіабомб КАБ-1500.

Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Станом на 18:43 карта повітряних тривог фіксуються в тих регіонах, яким загрожує застосування авіаудару.

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше застосування КАБ-1500 фіксувалося по Сумах.

Вчора вибухи пролунали й у Дніпрі: місту загрожувала авіаракета Х-59 "Ґедзь"