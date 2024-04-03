На Харківщині пролунав вибух
3 квітня 2024 18:28
Дим в небі після вибуху. Фото ілюстративне: deapositphotos
У Харківській області пролунав вибух. Повідомляється про використання російської керованої авіабомби КАБ-1500.
Про це інформують місцеві Telegram-канали.
Читайте також:
Вибух у Харківський області
За попереднім повідомленням від Повітряних сил, фіксувався пуск керованих авіабомб КАБ-1500.
Станом на 18:43 карта повітряних тривог фіксуються в тих регіонах, яким загрожує застосування авіаудару.
Нагадаємо, раніше застосування КАБ-1500 фіксувалося по Сумах.
Вчора вибухи пролунали й у Дніпрі: місту загрожувала авіаракета Х-59 "Ґедзь"
Читайте Новини.LIVE!