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На Харківщині пролунав вибух

3 квітня 2024 18:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині пролунав вибух
Дим в небі після вибуху. Фото ілюстративне: deapositphotos
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Харківській області пролунав вибух. Повідомляється про використання російської керованої авіабомби КАБ-1500.

Про це інформують місцеві Telegram-канали

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Вибух у Харківський області

За попереднім повідомленням від Повітряних сил, фіксувався пуск керованих авіабомб КАБ-1500.

На Харківщині пролунав вибух
Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Станом на 18:43 карта повітряних тривог фіксуються в тих регіонах, яким загрожує застосування авіаудару.

На Харківщині пролунав вибух
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше застосування КАБ-1500 фіксувалося по Сумах.

Вчора вибухи пролунали й у Дніпрі: місту загрожувала авіаракета Х-59 "Ґедзь"

вибух
Україна
Харківська область
війна в Україні
авіабомба

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