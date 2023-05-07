Росіяни атакували Балаклію

Окупанти атакували Балаклію, є постраждалі
Російські війська вкотре атакували Харківщину. Сьогодні, 7 травня, під ворожим обстрілом опинилося місто Балаклія.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Деталі про обстріл Балаклії
"Харківська область, Ізюмський район, місто Балаклія. Росіяни здійснили ракетний обстріл. Відомо, що постраждало 5 осіб", — повідомив Єрмак.
Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що атаку окупанти здійснили ракетою С-300. Вона влучила на територію одного з автопарків. На місце обстрілу виїхали екстрені служби.
"Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків — 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", — повідомив Олег Синєгубов.
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