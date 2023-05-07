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Окупанти атакували Балаклію, є постраждалі

7 травня 2023 11:29
оновлено: 11:28
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Росіяни атакували Балаклію
Окупанти атакували Балаклію
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Російські війська вкотре атакували Харківщину. Сьогодні, 7 травня, під ворожим обстрілом опинилося місто Балаклія.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Деталі про обстріл Балаклії

"Харківська область, Ізюмський район, місто Балаклія. Росіяни здійснили ракетний обстріл. Відомо, що постраждало 5 осіб", — повідомив Єрмак.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що атаку окупанти здійснили ракетою С-300. Вона влучила на територію одного з автопарків. На місце обстрілу виїхали екстрені служби. 

"Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків — 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", — повідомив Олег Синєгубов.

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