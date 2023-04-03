Окупанти цинічно обстріляли Харківщину: поранено жінку
Станом на 3 квітня окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України. За останню добу постраждали Харківський, Куп'янський, Ізюмський та Чугуївський райони областей.
Про це інформує Харківська ОВА.
Стан Харківщини
Минулої доби під обстрілами перебували Куп'янськ, Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук, Дворічна, Крохмальне та інші населені пункти. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено об'єкти цивільної промисловості.
Поранення зазнала 65-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості.
У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю магазину. Також ворог обстріляв з РСЗВ с. Богуславка Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок.
Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи обстежили майже 2 га території та знешкодили 47 вибухонебезпечних об’єктів.
Нагадаємо, що на Донеччині росія вбиває цивільних. Наразі визначити точну кількість жертв на сході України — неможливо.