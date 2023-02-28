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На Харківщині депутат переобладнав лікарні під госпіталі для окупантів: деталі від СБУ

28 лютого 2023 10:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Служба безпеки України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У рамках стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області Контррозвідка Служби безпеки виявила ще одного посадовця-колаборанта. Ним виявився колишній керівник міського відділу охорони здоров'я та депутат Куп'янської районної ради, який після захоплення райцентру почав підтримувати російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Затримання депутата-колаборанта

Депутат добровільно запропонував свою допомогу в організації лікування поранених окупантів та був призначений керівником "відділу охорони здоров'я військово-цивільної адміністрації Куп'янського району рф". На цій посаді він наказав "переобладнати" українські лікарні під військові госпіталі для російських загарбників.

Експосадовець особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, зокрема бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР". Після звільнення він сподівався уникнути правосуддя та "загубитися" серед місцевих жителів.

Співробітники Служби безпеки встановили його місцеперебування та затримали. У колаборанта було вилучено "оригінали" документів із доказами його злочинних розпоряджень на користь країни-агресора.

СБУ

Нагадаємо, що на території лівобережної, окупованої росіянами частини Херсонської області зафіксовано втечу колаборантів. "Адміністрація" регіону оголосила добровільну евакуацію до Криму.

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