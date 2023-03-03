В Чугуєві чоловік отримав поранення коли розпилював невідомий предмет

У нього виявлена травматична ампутація пальців правої кисті та вогнепальні рани передпліччя.

3 лютого о 8:45 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлено 55-річного місцевого мешканця. Чоловік потрапив до медзакладу з міно-вибуховими травмами.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

Попередньо встановлено, що чоловік розпилював болгаркою невідомий предмет, який внаслідок демонтажних робіт вибухнув. У нього виявлена травматична ампутація пальців правої кисті та вогнепальні рани передпліччя.

На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться огляд та вилучаються речові докази.

"Шановні громадяни! Нагадуємо, дотримуйтеся правил особистої безпеки. Не чіпайте небезпечні знахідки та не підходьте до них, адже будь-якої миті вони можуть здетонувати. Одразу викликайте фахівців за номером 102 або 101. Не наражайте себе та близьких на небезпеку", — пишуть поліцейські.

Нагадаємо, що ворог знов обстріляв Куп'янский район. Там від отриманих травм загинула 73-річна жінка.

А також, ми писали, про те що в селі Співаківка Ізюмського району на міні підірвався автомобіль, у якому перебували чотири людини. Внаслідок вибуху всі люди загинули.