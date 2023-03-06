Скільки коштують квіти в Харкові напередодні 8 березня
Традиційно напередодні 8 Березня зростає попит на квіти. У Харкові працюють як окремі спеціалізовані магазини, так і павільйони з квітами на ринках міста. У Харківській міській раді розповіли, скільки коштують квіти у місті напередодні 8 березня.
Інформацію про ціни на рослини мерія Харкова опублікувала у своєму Telegram-каналі.
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Вартість квітів
Ціни на букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження. Зокрема, троянди, вирощені в Україні, в середньому коштують 30-50 грн за штуку, імпортні - 70-85 грн, тюльпани - 20-50 грн, іриси - 40-50 грн.
Першоцвіти в горщиках (крокуси, примули, гіацинти) коштують в середньому 20-50 грн. Квіткові композиції, зібрані флористом, можуть коштувати від 700 до 10 тис. грн, залежно від складу букету, оформлення та розміру.
Нагадаємо, що за рік ринок нерухомісті у Харкові пережив сильні зміни. У центрі ціни на житло суттєво знизилися порівняно з довоєнним періодом.
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