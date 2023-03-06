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На Харківщині українські захисники допомогли евакуювати коня

6 березня 2023 16:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині українські захисники допомогли евакуювати коня
У коня були проблеми з ногами, залишатися там тварині було небезпечно
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Зоозахистники разом з військовими вивезли коня з Великобурлуцької громади у Куп'янському районі.

Про це повідомили у Facebook "Порятунку тварин".

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"Військові знайшли його покинутим, перебуваючи на позиціях. У коня були проблеми з ногами, залишатися там тварині було небезпечно", — розповіли у громадській організації.

Військові звернулися до зоозахисників та попросили допомогти з евакуацією. Громадська організація передала їм причеп. Один із військових раніше мав справу з конями, тому зараз узявся керувати евакуацією з позицій захисників.

Коли вивозили коня, на причепі пробили два колеса, що ускладнило дорогу до Харкова. Попри це, до міста дісталися, і там підопічного передали спеціалісту під нагляд.

 

Нагадаємо, що ми спілкувались про долю харківського екопарку з його засновником. Внаслідок обстрілів російської армії його повністю знищено. Два місяці волонтери та співробітники вивозили чотирилапих у безпечні місця по усій Україні. На жаль, не усіх вдалося врятувати — частина з них загинула. 

Також, ми писали як харківський бабак-віщун Тимко жив в окупації. Тимко ІІІ від самого початку повномасштабної війни перебував під окупацією.

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