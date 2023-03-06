На Харківщині українські захисники допомогли евакуювати коня

У коня були проблеми з ногами, залишатися там тварині було небезпечно

Зоозахистники разом з військовими вивезли коня з Великобурлуцької громади у Куп'янському районі.

Про це повідомили у Facebook "Порятунку тварин".

"Військові знайшли його покинутим, перебуваючи на позиціях. У коня були проблеми з ногами, залишатися там тварині було небезпечно", — розповіли у громадській організації.

Військові звернулися до зоозахисників та попросили допомогти з евакуацією. Громадська організація передала їм причеп. Один із військових раніше мав справу з конями, тому зараз узявся керувати евакуацією з позицій захисників.

Коли вивозили коня, на причепі пробили два колеса, що ускладнило дорогу до Харкова. Попри це, до міста дісталися, і там підопічного передали спеціалісту під нагляд.

Нагадаємо, що ми спілкувались про долю харківського екопарку з його засновником. Внаслідок обстрілів російської армії його повністю знищено. Два місяці волонтери та співробітники вивозили чотирилапих у безпечні місця по усій Україні. На жаль, не усіх вдалося врятувати — частина з них загинула.

Також, ми писали як харківський бабак-віщун Тимко жив в окупації. Тимко ІІІ від самого початку повномасштабної війни перебував під окупацією.