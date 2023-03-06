На Харківщині українські захисники допомогли евакуювати коня
Зоозахистники разом з військовими вивезли коня з Великобурлуцької громади у Куп'янському районі.
Про це повідомили у Facebook "Порятунку тварин".
-
СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які фінансували окупаційні органи через колаборанта Сальдо
-
На Харківщині проходить навчання добровольців «Гвардії наступу»
-
Чемпіонат Європи з фехтування: одеські спортсмени увійшли в топ-10 найсильніших
-
У Бєлгородські області "бавовна": пошкоджено єдиний магазин на все село й не тільки
-
Блогер з Хмельницького влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі
-
Відпочинок за кордоном: куди українці бронюють путівки
-
Готуйтеся до грандіозних змін: як повня 7 березня вплине на життя знаків зодіаку
-
Білоруській опозиціонерці Тихановській заочно дали 15 років колонії: як вона відреагувала
-
Небезпечні мікси: на полиці одеських магазинів можуть потрапити токсичні морепродукти
-
На Сонці зафіксували виверження такої сили, що в Америці вимкнувся радіозв'язок
"Військові знайшли його покинутим, перебуваючи на позиціях. У коня були проблеми з ногами, залишатися там тварині було небезпечно", — розповіли у громадській організації.
Військові звернулися до зоозахисників та попросили допомогти з евакуацією. Громадська організація передала їм причеп. Один із військових раніше мав справу з конями, тому зараз узявся керувати евакуацією з позицій захисників.
Коли вивозили коня, на причепі пробили два колеса, що ускладнило дорогу до Харкова. Попри це, до міста дісталися, і там підопічного передали спеціалісту під нагляд.
Нагадаємо, що ми спілкувались про долю харківського екопарку з його засновником. Внаслідок обстрілів російської армії його повністю знищено. Два місяці волонтери та співробітники вивозили чотирилапих у безпечні місця по усій Україні. На жаль, не усіх вдалося врятувати — частина з них загинула.
Також, ми писали як харківський бабак-віщун Тимко жив в окупації. Тимко ІІІ від самого початку повномасштабної війни перебував під окупацією.