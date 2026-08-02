РФ атакувала два райони Харкова: постраждали діти та літній чоловік

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Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У ніч проти неділі, 2 серпня, армія РФ завдала ударів по Індустріальному та Київському районах Харкова. В Індустріальному районі є постраждалі. Їх щонайменше троє.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Індустріального району

Зафіксували влучання кількох БпЛА. Зазнали гострої реакції на стрес восьмирічна дівчинка, 13-річний хлопчик і 74-річний чоловік. Медики надали потерпілим необхідну допомогу.

Наслідки обстрілу Київського району

Станом на 01:07 було відомо, що внаслідок влучання БпЛА зазнав пошкоджень автомобіль. Обійшлося без жертв і постраждалих.

О 04:46 мер Терехов повідомив про ще одне влучання БпЛА в Київському районі. Ворог завдав удару "Молнією". Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють.