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Головна Харків РФ влучила КАБом у медзаклад у Харкові — є загиблий і постраждалі

РФ влучила КАБом у медзаклад у Харкові — є загиблий і постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 12:16
Росіяни атакували Харків — загинула людина
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У п'ятницю, 25 липня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожого удару по Харкову загинула одна людина, є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Атака на Харків 25 липня — що відомо про наслідки

Сьогодні, 25 липня, російські окупанти вкотре обстріляли Харків керованими авіаційними бомбами.

За інформацією мера міста, в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд — ще одне приміщення для лікування людей. Ворожий КАБ також пошкодив приватний будинок, що неподалік лікувального закладу. Наслідки уточнюються.

За даними Терехова, наразі є інформація про одного загиблого від ворожого КАБу. 

Станом на 12:38 відомо про 7 поранених внаслідок удару РФ по Харкову 25 липня.

"У той чи іншій мірі постраждали 9 приватних будинків та два авто. Цього разу обійшлося без пожежі", — зазначив мер Харкова.

Атака РФ на Харків
Скриншот повідомлень Терехова/Telegram

Нагадаємо, що вранці у п'ятницю, 25 липня, російські загарбники завдали удару по Сумах.

Також ми інформували, що в ніч проти п'ятниці, 25 липня, росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками.

Харків обстріли атака загиблі постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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