Росіяни атакували Харків — загинула людина

РФ влучила КАБом у медзаклад у Харкові — є загиблий і постраждалі
У п'ятницю, 25 липня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожого удару по Харкову загинула одна людина, є постраждалі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Атака на Харків 25 липня — що відомо про наслідки
Сьогодні, 25 липня, російські окупанти вкотре обстріляли Харків керованими авіаційними бомбами.
За інформацією мера міста, в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд — ще одне приміщення для лікування людей. Ворожий КАБ також пошкодив приватний будинок, що неподалік лікувального закладу. Наслідки уточнюються.
За даними Терехова, наразі є інформація про одного загиблого від ворожого КАБу.
Станом на 12:38 відомо про 7 поранених внаслідок удару РФ по Харкову 25 липня.
"У той чи іншій мірі постраждали 9 приватних будинків та два авто. Цього разу обійшлося без пожежі", — зазначив мер Харкова.
Нагадаємо, що вранці у п'ятницю, 25 липня, російські загарбники завдали удару по Сумах.
Також ми інформували, що в ніч проти п'ятниці, 25 липня, росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками.
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