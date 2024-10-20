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Росія атакувала Харків КАБами — кількість постраждалих зросла

20 жовтня 2024 23:12
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Харкова 20 жовтня — кількість постраждалих зростає
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Пізно ввечері, 20 жовтня, Росія атакувала Харків КАБами. Внаслідок ударів кількість постраждалих збільшується, частина міста без світла.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Ворог атакував місто приблизно о 22:10. За словами Ігоря Терехова, прильоти були у трьох районах. Проте пізніше він уточнив інформацію, вказавши два.

Зокрема, у Київському районі пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передачі. В Основ'янському районі зафіксовано пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, а також гаражів.

"Є загоряння будинку, пошкоджена станція техобслуговування. Також є пошкодження автозаправної станції", — написав Синєгубов о 22:40.

Пізніше він додав, що внаслідок ударів окупантів частина міста без електропостачання. Однак профільні служби працюють над відновленням.

Через атаку країни-агресора Росії кількість постраждалих зростає. За останньою інформацією від Ігоря Терехова, станом на о 23:02 вже відомо про 9 поранених.

Нагадаємо, що Росіяни щоденно обстрілюють Україну, застосовуючи різні засоби ураження. Зокрема, вчора пізно ввечері, 19 жовтня, у Харкові також було чутно як мінімум один вибух.

Також ми писали, що сьогодні російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів в Сумській області. Без світла залишились десятки тисяч споживачів.

Харків вибух Олег Синєгубов Ігор Терехов війна в Україні Росія

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