РФ атакувала Харків і 15 населених пунктів області: є жертва

Зруйнований будинок на Харківщині. Фото: Поліція Харківщини

У Харкові російський дрон влучив у цивільний автомобіль і вбив 67-річного водія. Ще 14 людей постраждали внаслідок ударів по місту та населених пунктах області. Серед пошкоджених об’єктів — житлові будинки, лікарня, пошта, АЗС, підприємства та залізнична інфраструктура.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та поліцію Харківської області.

Удари по Харкову

За інформацією Олега Синєгубова, російські безпілотники атакували Київський, Салтівський, Шевченківський та Немишлянський райони міста. У Київському районі дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинув 67-річний водій, ще 57-річний чоловік дістав поранення. Згодом безпілотник атакував ще один легковик — його водія госпіталізували. У Салтівському районі удар стався поруч із багатоповерхівкою, вибуховою хвилею вибило вікна, постраждала одна людина. У місті також пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобілі та скління медичного закладу.

Атака Харківщини

Найбільше ударів протягом доби припало на Богодухівський район. Авіабомбами атакували село Світличне Золочівської громади, де пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки та адміністративну будівлю. Поблизу Писарівки російський дрон ударив по працівниках під час польових робіт — поранення отримали двоє чоловіків віком 37 і 46 років. У самому селі пошкоджено приватний будинок, господарські споруди та електромережі.

Атакований автомобіль. Фото: Поліція Харківщини

Біля села Березівка автомобіль підірвався на вибуховому пристрої. Поранень зазнали троє чоловіків, автівку повністю знищено. У селі Корбині Івани після обстрілу пошкоджено житловий будинок, ще семеро місцевих жителів отримали гостру реакцію на стрес. Також пошкодження зафіксували у Золочеві, Баранівці, Козіївці, Гутах, Богодухові, Губарівці, Різуненковому, Сінному, Старому Мерчику та Чорноглазівці. Зокрема, ворожі удари пошкодили медичний заклад, магазин, автозаправну станцію, вантажні автомобілі, складські приміщення, житлові будинки та цивільне підприємство.

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Розбита АЗС. Фото: Поліція Харківщини

В Ізюмському районі під ударом опинився Ізюм. У місті пошкоджено два приватні будинки, магазин, поштове відділення та п'ять автомобілів. 37-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру. У Харківському районі обстрілів зазнали Дергачі, Дубівка та Циркуни, де пошкоджено житлові будинки, магазини та електромережі. У Куп'янському районі пошкоджено будинок у Лебедівці, а в Лозівському — залізничну інфраструктуру в Герсеванівці.

Знищена вантажівка. Фото: Поліція Харківщини

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують використовувати прикордонні райони для повітряних атак по Україні. Значну кількість безпілотників фіксують у небі над Сумщиною, Харківщиною та Чернігівщиною. Водночас на цих напрямках, за даними прикордонників, немає ознак підготовки Росії до великого наступу для створення так званої буферної зони.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після чергових російських ударів на Харківщині планують посилити заходи безпеки на підприємствах та об'єктах, де постійно перебувають люди. Влада окремо працюватиме над захистом терміналу Нової пошти, який уже неодноразово атакували, та автозаправних станцій. Серед можливих рішень — додаткові укриття, антидронові сітки та покращення системи оповіщення. Водночас про перенесення терміналу Нової пошти наразі не йдеться.