Росіяни атакували газовидобуток "Нафтогазу" на Харківщині: об’єкт зупинено

Атака РФ по "Нафтогазу". Ілюстративне фото: "Нафтогаз"

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Російські війська зранку продовжили атаки по одному з об’єктів газовидобутку групи "Нафтогаз" у Харківській області після нічного комбінованого удару по Україні. На об’єкті спалахнула пожежа, внаслідок атаки постраждав працівник підприємства — йому надали домедичну допомогу, наразі він перебуває в лікарні.

Про це повідомила компанія "Група Нафтогаз", передає Новини.LIVE.

Росіяни завдали повторного удару

Згодом окупанти здійснили повторний удар по тому ж об’єкту, намагаючись завдати додаткових руйнувань та ускладнити роботу аварійних служб.

Через загрозу подальших атак персонал перебуває в укритті, а роботу об’єкта повністю зупинено.

Заява "Групи Нафтогаз". Скриншот: Facebook

У "Нафтогазі" зазначили, що оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо. Це стане можливим лише після завершення повітряної тривоги та стабілізації безпекової ситуації.

У компанії наголосили, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську газовидобувну інфраструктуру, однак пріоритетом залишається безпека працівників.

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська цілеспрямовано завдають ударів по видобувних активах групи "Нафтогаз". Під обстрілами опинилися кілька об’єктів у Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Новини.LIVE інформували, що у Харкові 20-річний хлопець зазнав тяжких мінно-вибухових травм після спроби розібрати невідомий предмет. За попередніми даними, він знайшов його в полі та привіз додому. Поліція проводить перевірку та вкотре закликає громадян не торкатися підозрілих предметів, адже це може становити смертельну небезпеку.