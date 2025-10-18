Відео
Головна Харків Росіяни атакували Харків — пошкоджено гуртожиток

Росіяни атакували Харків — пошкоджено гуртожиток

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 13:07
Оновлено: 13:22
Росіяни завдали удару по Харкову 18 жовтня
Рятувальники на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу зранку, 18 жовтня, російські окупанти атакували Харків. Внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Атака РФ на Харків
Наслідки атаки РФ на Харків 18 жовтня 2025 року. Фото: Харківська ОВА

Атака РФ на Харків 18 жовтня — що відомо

Сьогодні, 18 жовтня, близько 09:05 ранку російські війська безпілотниками атакували Шевченківський район Харкова.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено скління вікон на першому поверсі гуртожитку. 
 
На щастя, минулося без постраждалих серед цивільного населення.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 жовтня російські війська завдали удару по енергооб'єкту у Чернігівській області.

У ніч проти 18 жовтня армійці РФ атакували всю Україну ракетами та безпілотниками.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
