Росіяни завдали удару по Харкову 18 жовтня

Росіяни атакували Харків — пошкоджено гуртожиток
У суботу зранку, 18 жовтня, російські окупанти атакували Харків. Внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Атака РФ на Харків 18 жовтня — що відомо
Сьогодні, 18 жовтня, близько 09:05 ранку російські війська безпілотниками атакували Шевченківський район Харкова.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено скління вікон на першому поверсі гуртожитку.
На щастя, минулося без постраждалих серед цивільного населення.
Нагадаємо, що у ніч проти 18 жовтня російські війська завдали удару по енергооб'єкту у Чернігівській області.
У ніч проти 18 жовтня армійці РФ атакували всю Україну ракетами та безпілотниками.
