Україна
Росіяни атакували Харків — серед постраждалих діти

Росіяни атакували Харків — серед постраждалих діти

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 18:29
Оновлено: 18:49
Внаслідок атаки РФ на Харків постраждали діти
Наслідки атаки РФ на Харків. Фото: Харківська ОВА

У суботу, 25 жовтня, російські окупанти безпілотниками атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі, серед них — двоє дітей.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Атака РФ на Харків — що відомо про наслідки

Сьогодні, 25 жовтня, російські війська безпілотниками атакували Харків. Внаслідок ворожого удару постраждало п'ятеро людей, серед яких двоє дітей.

За даними очільника ОВА, через влучання російського БпЛА у Шевченківському районі гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік, 51-річна і 68-річна жінки та хлопці 13 і 15 років. Лікарі надали їм допомогу на місці.

Атака РФ на Харків
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 25 жовтня російські окупанти балістикою атакували Київ — є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський показав фото та відео наслідків масованої атаки РФ на Україну 25 жовтня.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
