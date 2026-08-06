Аномальная жара достигнет пика: погода на завтра на Харьковщине

Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Завтра, 7 августа, Харьковскую область охватит самая сильная волна жары этого лета. В регионе сохранится сухая и солнечная погода с пиковыми температурными показателями, однако уже в эти выходные синоптики прогнозируют долгожданные ливни и грозы, которые принесут существенное похолодание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 7 августа

В пятницу, 7 августа, в Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

По области: ночью температура воздуха составит +19…+24 °С, а днем столбики термометров поднимутся до экстремальных +33…+38 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +20…+22 °С без существенных осадков. Днём ожидается изнурительная жара — температура воздуха достигнет +35…+37 °С.

Пожарная опасность в регионе

В связи с длительным отсутствием осадков и аномальным потеплением ситуация с пожарной опасностью в области 7 августа остается критической. Согласно данным синоптиков, чрезвычайный (пятый) класс опасности охватил почти все районы: Харьков, Золочев, Богодухов, Коломак, Берестин, Лозову, Слобожанское и Великий Бурлук. В то же время только в районе Изюма зафиксирован высокий (четвертый) уровень. Спасатели призывают жителей области быть чрезвычайно бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности на открытых территориях.

Прогноз на 8–11 августа

Жаркая погода продержится до выходных, после чего на смену духоте придут грозовые дожди и долгожданная прохлада:

8 августа: прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь (местами значительный), гроза, град и шквал до 15–20 м/с. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+23 °С, днём — +31…+36 °С.

9 августа: сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 7–12 м/с. Ночная температура снизится до +16…+21 °С, а днем жара спадет до приятных +25…+30 °С.

10 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха составит ночью +14…+19 °С, а днем сохранится комфортная температура +24…+29 °С.

11 августа: ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночная температура воздуха составит +12…+17 °С, а днем воздух прогреется до +25…+30 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.