Авиаудар по Харькову — количество пострадавших выросло, среди них есть дети
Число пострадавших в результате российского авиаудара по Харькову возросло до 16. Также пострадали трое детей.
Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
Число жертв в результате авиаудара возросло
По словам руководителя ХОГА, шесть человек уже госпитализированы. Общее количество пострадавших - 17 человек.
"Среди них 12-летний мальчик и девочка восьми лет. Они в среднем состоянии", — заявил он.
Также чиновник уточнил, что среди пострадавших 10 женщин и пять мужчин, самому старшему — 87 лет.
"В общей сложности один гражданский мужчина в тяжелом состоянии. 11 человек получили травмы средней степени, пятеро в легком состоянии", — резюмирует Синегубов.
Авиаудар по Харькову — последние новости
Напомним, в Харькове сегодня днем, 14 мая, прогремели мощные взрывы из-за российского авиаудара по городу корректируемыми авиабомбами.
Как стало известно из комментариев городских властей, вражеские истребители попали в жилую многоэтажку в центре города, в результате чего пострадали девять человек.
Ранее взрывы в городе прозвучали утром из-за аналогичной угрозы тактической авиации ВКС РФ.
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