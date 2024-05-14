Авиаудар по Харькову — количество пострадавших выросло, среди них есть дети

Последствия авиаудара по Харькову. Фото: Telegram Игоря Клименко

Число пострадавших в результате российского авиаудара по Харькову возросло до 16. Также пострадали трое детей.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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По словам руководителя ХОГА, шесть человек уже госпитализированы. Общее количество пострадавших - 17 человек.

"Среди них 12-летний мальчик и девочка восьми лет. Они в среднем состоянии", — заявил он.

Также чиновник уточнил, что среди пострадавших 10 женщин и пять мужчин, самому старшему — 87 лет.

"В общей сложности один гражданский мужчина в тяжелом состоянии. 11 человек получили травмы средней степени, пятеро в легком состоянии", — резюмирует Синегубов.

Скриншот сообщения Синегубов

Авиаудар по Харькову — последние новости

Напомним, в Харькове сегодня днем, 14 мая, прогремели мощные взрывы из-за российского авиаудара по городу корректируемыми авиабомбами.

Как стало известно из комментариев городских властей, вражеские истребители попали в жилую многоэтажку в центре города, в результате чего пострадали девять человек.

Ранее взрывы в городе прозвучали утром из-за аналогичной угрозы тактической авиации ВКС РФ.