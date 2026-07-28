АЗС на трассе Харьков — Полтава работают: Синегубов о фейках

АЗС после нападения. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Информация о том, что на трассе Харьков — Полтава не осталось ни одной работающей АЗС, не соответствует действительности. В Харьковской области на данный момент нет дефицита топлива, несмотря на регулярные российские атаки на автозаправочные станции. В то же время для АЗС в регионе планируется ввести дополнительные меры физической защиты. Это должно помочь обеспечить безопасность работников заправок и водителей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Работа АЗС

Информация о том, что на трассе Харьков — Полтава якобы не осталось ни одной действующей АЗС, не соответствует действительности. В то же время автозаправочные станции в Харьковской области регулярно становятся целями российских атак. В связи с этим власти совместно с представителями сетей АЗС разработали меры по усилению их защиты.

"Что касается трассы от Полтавы до Харькова, эта информация не соответствует действительности. Тем более что мы встречались с представителями автозаправочных сетей и совместно разработали меры элементарной физической пассивной защиты", — сказал Олег Синегубов.

Усиление защиты

Новые меры должны помочь обеспечить безопасность работников АЗС и людей, приезжающих туда за топливом. Их планируют сделать обязательными для автозаправочных станций в Харькове и области.

"Мы также примем эти меры защиты на Совете обороны области в качестве обязательных, то есть на территории города Харькова и Харьковской области, потому что действительно мы должны обеспечить безопасность и самих операторов АЗС, тех, кто там работает, тех, кто приезжает за топливом", — отметил глава ОВА.

Нехватка топлива

Несмотря на регулярные атаки на инфраструктуру, дефицита топлива в области пока не фиксируется. В то же время ситуация остается сложной из-за постоянных ударов по автозаправочным станциям.

"К счастью, сейчас дефицита топлива у нас нет, ну и, конечно, Силы воздушной обороны уделяют этому вопросу достаточно внимания", — сказал Синегубов.

По его словам, в течение недели над Харьковом и Харьковской областью было сбито более 100 «шахидов» и других воздушных целей.

Защита от дронов

В то же время в Харькове планируют запустить экспериментальный проект по защите города от FPV-дронов с оптоволоконным управлением. Опасность таких атак уже распространяется не только на северные районы и окраины, но и на другие части города. В связи с этим власти совместно с военными работают над новыми способами противодействия таким беспилотникам.

Отдельно в области усиливают защиту автомобилей скорой медицинской помощи. Ежедневно на дежурство выезжают около 90 машин, более 70 из них уже оснащены системами РЭБ и средствами обнаружения и мониторинга воздушного пространства. Около 50 защищенных автомобилей ежедневно работают на наиболее опасных направлениях, а медикам также передали еще 20 комплектов оборудования. Защиту служб экстренной помощи планируют усиливать и в дальнейшем, чтобы оснастить такими системами все автомобили. Параллельно область работает над защитой логистических маршрутов и развитием систем противодействия воздушным угрозам.

Как сообщали Новини.LIVE, после очередных российских ударов в Харьковской области планируется усилить меры безопасности на предприятиях и объектах, где постоянно находятся люди. Власти отдельно будут работать над защитой терминала "Новой почты", который уже неоднократно подвергался атакам, и автозаправочных станций. Среди возможных решений — дополнительные укрытия, антидроновые сетки и улучшение системы оповещения.

Также Новини.LIVE сообщали, что Харьков подвергся масштабным разрушениям из-за полномасштабной войны России против Украины. Город продолжает восстанавливать жилые дома и другую поврежденную инфраструктуру. В то же время этот процесс затрудняют нехватка финансирования и работников. Несмотря на это, работы по восстановлению в Харькове продолжаются.