Билецкий объяснил, почему Харьков находится под постоянной угрозой

Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Карина Приходько Редактор

Российские войска в настоящее время находятся в 30-45 километрах от Харькова в северном направлении. При этом наибольшей угрозой для города есть существенное увеличение возможностей российских FPV-дронов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий в интервью американской журналистке Лоре Лумер.

Наибольшие угрозы для Харькова

Белецкий рассказал, что сам Харьков расположен примерно в 60 километрах от государственной границы с Россией, однако линия фронта находится значительно ближе к городу.

"Российские войска сейчас находятся в 30-45 километрах от города в северном направлении", — отметил он.

Командир подчеркнул, что за последний год российская армия существенно расширила возможности FPV-дронов и беспилотников средней дальности (middle strike). Из-за этого удары теперь наносятся практически по всей территории Харькова, включая центральные районы.

По словам командира, именно дроны в настоящее время представляют главную угрозу для города. Кроме того, Харьков продолжает регулярно подвергаться ракетным и авиационным ударам, которые постепенно разрушают инфраструктуру.

"В последнее время продвижения россиян на фронте не наблюдалось, но увеличилась дальность действия средств поражения", — отметил Андрей Билецкий.

Как писали Новии.LIVE со ссылкой на депутата Харьковского областного совета, РФ испытывает новую тактику ударов по Харькову. По его словам, реактивные беспилотники и FPV-дроны становится все сложнее остановить.

Также мы сообщали, что Лора Лумер встретилась в Харькове с Андреем Билецким. Командир ответил на все мои вопросы и подробно рассказал об истории батальона "Азов".