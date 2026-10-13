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Главная Харьков Более десятка пострадавших: последствия атаки на Харьков

Более десятка пострадавших: последствия атаки на Харьков

Ua ru
13 октября 2026 04:20
Эксклюзив
В результате вечерних ударов по Харькову 12 октября 2026 года пострадали 11 человек
Последствия обстрела Харькова вечером 12 октября 2026 года. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Вечером в понедельник, 12 октября, армия РФ нанесла массированный удар по Харькову. Город атаковали десятью "Бандеролями". Под обстрелом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Пострадали более десятка человек.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Шоферовой сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрела Харькова вечером 12 октября

"В пятиэтажном доме фактически разрушился целый подъезд. Продолжается спасательная операция. По нашей информации, по данным наших спасателей, под завалами находятся люди. Всего на всех локациях более десяти человек получили ранения,"— отметил глава ОВА.

Последствия обстрела Харькова вечером 12 октября 2026 года
Разрушения в Харькове после обстрела вечером 12 октября 2026 года. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

По его словам, некоторых пострадавших доставили в больницу. Информация о погибших не поступала. "Бандероли" наносили удары с определенной периодичностью, мешая спасателям работать.

Люди возле разрушенного дома в Харькове вечером 12 октября 2026 года
Жители дома, который вечером 12 октября 2026 года обстреляла РФ, и спасатели. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

По информации ГСЧС Украины, пострадавших 11. В частности, во время повторной атаки получил травму спасатель — его госпитализировали.

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Последствия обстрела Харькова вечером 12 октября 2026 года
Разрушения в Харькове после обстрела вечером 12 октября 2026 года. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Как пострадал от обстрела Холодногорский район

Произошло попадание в четырехэтажный жилой дом — разрушился целый подъезд. Ещё как минимум десять частных домов получили повреждения.

Пожар и разрушения в Холодногорском районе Харькова 12 октября 2026 года
Пожар и разрушение подъезда в доме в Холодногорском районе Харькова после обстрела 12 октября 2026 года. Фото: ГСЧС Харьковщины

Как пострадал от обстрела Шевченковский район

В Шевченковском районе россияне нанесли удар по жилой пятиэтажке. Горели помещение банка на первом этаже и шесть автомобилей. Кроме того, атака повредила остекление окон в трех мноноэтажках. 

Пожар в Шевченковском районе Харькова после обстрела вечером 12 октября 2026 года
Пожар в помещении банка после обстрела вечером 12 октября 2026 года. Фото: Харьковская ОВА

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова сообщал, что в течение вечера 12 октября в городе зафиксировали как минимум девять попаданий "Бандеролей". От атаки пострадали жилые дома. Под завалами могут находиться люди.

Также Новини.LIVE писал, что в результате ударов по Харькову днем 12 октября пострадали более двух десятков человек. Есть несколько раненых, а у остальных — острая реакция на стресс. Двое потерпевших — дети.

Харьков обстрелы Олег Синегубов война в Украине пострадавшие повреждение домов
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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