Бронь в замен на зарплату: на Харьковщине задержали директора КП

Задержание директора. Фото: Харьковская областная прокуратура

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Чугуевском районе Харьковской области руководителя коммунального предприятия подозревают в организации схемы с фиктивным трудоустройством. Он оформил на работу двух знакомых военнообязанных мужчин, которые фактически не работали. Взамен они получили бронирование и отсрочку от призыва.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Фиктивная работа

В 2025 году директор предприятия, имеющего статус критически важного, устроил на работу двух знакомых. Их оформили машинистами по обслуживанию систем водоотведения очистных сооружений. Однако на работе мужчины фактически не появлялись и свои обязанности не выполняли. Несмотря на это, они оставались официально трудоустроенными, что позволило оформить им отсрочку от призыва.

Деньги за "бронь"

По версии следствия, руководитель предприятия знал, что мужчины не работают, но не принимал никаких мер. Их отсутствие он фактически скрывал. При этом зарплату, начисленную фиктивным работникам, директор забирал себе. Как отмечают правоохранители, это было своеобразной платой за сохранение статуса забронированных.

Что грозит

Правоохранители раскрыли схему, после чего под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры директору было предъявлено подозрение. Ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины ему может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы. Фиктивных работников уже уволили.

Подобные случаи

Подобные случаи правоохранители фиксировали и ранее. В частности, в Харькове задержали предпринимателя, который, по данным следствия, за 100 тысяч гривен обещал помочь мужчине устроиться в ГСЧС и получить отсрочку от мобилизации.

Мужчину задержали 4 августа после передачи всей суммы. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове раскрыли схему получения взяток за содействие в прохождении военно-медицинской комиссии. Подозрение было предъявлено представителю одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он обещал помочь с оформлением документов и прохождением ВЛК. Суд уже избрал ему меру пресечения.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове 55-летнего гражданина Азербайджана обвиняют в организации незаконного выезда военнообязанного за границу. Он предлагал оформить фиктивное трудоустройство, "бронь" и командировку в Европу без возвращения. Дело уже передано в суд.