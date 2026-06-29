Отключение газа в Харькове 30 июня: адреса домов

Специалисты ремонтируют сети. Фото иллюстративное: Харьковский городской филиал «Газмережи»

В Холодногорском районе Харькова 30 июня временно приостановят подачу газа. Причиной станут плановые работы на газовых сетях. Ограничения коснутся жителей двух улиц. Газ обещают возобновить после завершения работ и проверки сетей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газмережи".

Адреса отключений

30 июня без газоснабжения временно останутся жители домов по следующим адресам:

ул. Полтавский Шлях — 190, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/9;

ул. Александра Лавренко — 2, 2/1, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

Когда восстановят подачу газа

Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и соблюдать правила безопасности. После завершения работ специалисты восстановят газоснабжение. Для этого им необходимо попасть во все квартиры, чтобы проверить внутридомовую систему газоснабжения.

Сколько стоит газ в Харькове

В настоящее время тариф на природный газ для бытовых потребителей в Харькове остается неизменным и составляет 7,96 грн за кубометр. Отдельно жители оплачивают услугу распределения газа. Для абонентов Харьковского городского филиала "Газмережи" тариф на доставку составляет 0,516 грн за кубометр.

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Также Новини.LIVE писали, что российские войска в течение двух дней нанесли массированные удары по производственным объектам Группы «Нафтогаз» в Харьковской и Полтавской областях. Во время одной из атак был поврежден вахтовый автобус, перевозивший работников предприятия.