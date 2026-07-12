Отключение газа в Люботинской общине 13–17 июля 2026 года

Специалисты проводят ремонт сети. Фото иллюстративное: Харьковский городской филиал «Газмережи»

Жители нескольких населенных пунктов Люботинской общины временно останутся без газа. Ограничения будут действовать с 13 по 17 июля в связи с подготовкой газовых сетей к осенне-зимнему периоду. По завершении работ газоснабжение возобновится в обычном режиме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский филиал "Газмережи".

Где временно не будет газа

С 13 по 17 июля газоснабжение будет приостановлено в населенных пунктах Люботинской общины, где будут проводиться плановые работы на сетях. Без газа временно останутся жители:

Санжары

ул. Абрикосовая, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 17, 20, 22, 23, 25, 24, 26, 27, 28, 31, 21

ул. П. Барчана, д. 2, 4, 5, 6, 9, 9-А, 13, 14, 18, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 17-А, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 27-А, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48-А, 50, 51, 51-А, 53, 47, 8, 2-А, 8-А, 54, 55

ул. Кольцевая, д. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-Б, 25, 15, 15-А, 16, 18, 21, 26, 29, 45, 32, 34, 35, 39, 44, 48, 57, 59, 61

ул. Спортивная, д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106-А, 108, 110, 120, 114, 114-А, 118, 126, 22, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 60-А, 62, 64, 68, 70, 72, 128, 132, 36, 38

пер. Спортивный, д. 28, 30, 1, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

прол. Спортивный, д. 2, 7

ул. Благодатная, д. 1, 2, 2-А, 3, 3-А, 4, 5, 5-А, 6, 8, 9, 9-А, 11, 10-А, 12, 14, 13, 15, 15-А, 17, 19, 16, 20-А, 24, 26

пер. Благодатный, д. 2-А, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 10

ул. Зернова, д. 1-Б

Манченко, Мищенко

пер. Коцюбинского, д. 24, 19, 1, 2-А, 8, 10, 16, 15, 17, 15-А, 11, 12, 4

ул. Коцюбинского, д. 8, 9, 21, 20, 2, 10, 5, 6, 4, 19, 12, 14, 3, 30, 7, 26, 3

пер. Л. Украинки, д. 5, 4, 9, 1, 3, 7, 2, 6

ул. Л. Украинки, д. 9, 4, 23-А, 25, 2, 11, 19, 16, 14, 10, 5, 17, 31, 21, 3, 23

ул. Руслана Шимона, д. 94, 71, 72, 83, 70, 56, 54, 61-А, 68, 111, 89, 117, 108, 63, 119, 98, 86, 60, 62, 53, 78, 46, 67, 84, 91-Б, 73, 80, 90, 52, 92, 57, 50, 82, 61, 96, 91-А, 88, 105, 64, 107

в жилом комплексе «Руслана Шимона», д. 2

ул. Ивана Богуна (Бородина), д. 22-А, 9, 13, 8, 24, 6, 22, 18, 1, 14, 16, 11, 7, 10, 2

пер. Казацкий (Бородина), д. 14, 13, 16-А, 5, 8, 11, 15, 2, 9, 4, 6, 1

ул. Мичурина, д. 3, 2-А, 13, 1

ул. Широкая, д. 22, 37, 39, 35, 8, 21, 17, 4-А, 10, 12, 19, 24, 31, 30, 28, 41

ул. Культуры, д. 23, 20, 21, 31, 15, 8, 25, 29, 12, 9, 19, 22, 1, 13, 14, 26, 33, 18, 6

ул. Железнодорожная, д. 10, 14, 16, 6-А, 18, 1-Д

ул. Вильшанская, д. 23, 20, 6-А, 7, 16, 2, 8, 28, 31, 26, 9, 22

ул. Степная, д. 16, 28, 29, 25, 17

ул. Весенняя, д. 4, 3, 5

ул. Летняя, д. 8, 6, 36

ул. Станционная, д. 2, 3, 4, 4-А, 4-Б

ул. Шевченко, д. 2, 4, 5-А, 6, 8, 9, 10, 18, 22, 24

ул. Центральная, д. 1, 3, 4, 5, 7, 8

пер. Руслана Гриценко, д. 1, 6, 8, 10

жилой комплекс «Калиновый», д. 1, 4, 5, 6

ул. Сковороды, д. 2-А, 3, 5-А, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17-А, 18, 1, 2

ул. Садовая, д. 2, 3, 6, 11, 13, 18, 21, 22, 22-А, 24, 32, 34, 36

пер. Садовый, д. 2

ул. Торговая, д. 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 28-Б, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 40-А, 42, 43, 44, 45, 47, 14

ул. Покровская, д. 6, 7, 11, 10-А, 11-Б, 12, 23, 24, 25, 27-А, 28-Б, 29, 30, 31, 31-А, 32-А, 33, 33-А, 34, 39, 37, 40-А

пер. Покровский, д. 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15

Покровский, д. 1, 3, 4, 5, 7, 10

ул. Руслана Шимона, д. 1-Б, 45-А, 1, 2, 3, 5, 45, 6, 43, 7, 9, 42, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 28-А, 33, 30, 31, 34, 35, 35-А, 36, 38, 41, 47

ул. Кривая, д. 5, 7, 11, 11-А, 1, 3, 4

ул. Железнодорожная, д. 1, 7, 9, 13, 15

ул. Квитки-Основьяненко, д. 4, 5

ул. Спортивная, д. 5-А, 9, 9-А, 17, 23, 27, 29, 31, 37, 43, 53, 55, 63, 65, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 85, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 121, 123, 125, 129, 131, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 153, 157, 191

ул. Майская, д. 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 39, 45, 46, 50, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68

пер. Майский, д. 7, 10, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31

поселок Майский, д. 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 7, 12-А

тупик Травневый, д. 2, 5

Ударное

ул. Стадионная, д. 7

ул. Молодежная, д. 6, 8

ул. Ударная, д. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 19, 19-Б-1, 20, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 69, 71, 75, 76, 78, 78-А, 79, 80, 84, 88, 90

пер. Ударный, д. 4, 5, 7, 11

ул. Дружбы, д. 1, 1-А, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20-А, 21, 23, 24-А, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 33-А, 35, 36, 37, 38, 39, 39-А, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59-А, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 73, 76, 78, 83, 88, 89, 91, 2, 4, 5

ул. Школьная, д. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 10-А, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 43, 52, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 68, 72, 73, 75, 77, 81, 85

пер. Школьный, д. 1, 2-А, 4

Гориховое

ул. Успешная, д. 3, 14, 5, 16, 7-А, 27, 36, 25, 12, 2, 8, 11, 18, 28, 26, 13, 1

Нестеренки

ул. П. Шлях, д. 11, 13, 15

ул. О. Пчилки (Чайковского), д. 2, 3, 4, 6, 9, 14, 21, 24, 31, 35, 36, 39, 40, 42, 50

пер. О. Пчилки (Чайковского), д. 2, 3, 5, 6, 11, 4

ул. Дарвина, д. 1-В, 1-Д, 5-А, 6, 12, 13, 14, 22

ул. Дарвина, д. 7, 9

ул. Набережная, д. 8, 9, 11, 13

пер. Набережный, д. 1

пер. Троицкий, д. 6

Что нужно сделать жильцам

В компании пояснили, что работы необходимы для надежной работы системы газоснабжения в осенне-зимний период. Жителей просят перед началом работ перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения ремонта необходимо обеспечить работникам доступ ко всем квартирам, чтобы они проверили внутридомовые сети и безопасно возобновили подачу газа.

Тариф на газ

Отметим, что в июле жители Харькова будут получать счета по уже действующим тарифам. Кабинет Министров продлил действие фиксированных цен на основные коммунальные услуги, поэтому дополнительной финансовой нагрузки на семейные бюджеты пока не предвидится. Для большинства бытовых потребителей цена на природный газ останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

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