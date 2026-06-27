Синоптики предупредили о дождях и жаре в Харькове 28 июня

Мальчик пьет воду из фонтана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 28 июня, в Харькове ожидается теплая погода с кратковременным дождем. Днем температура воздуха достигнет +27 °C, а ветер будет дуть с северо-запада.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харьковской области на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове 28 июня

По прогнозу синоптиков, в Харькове ночью существенных осадков не ожидается. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +14…+16 °C, днем — +25…+27 °C. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Погода в Харьковской области 28 июня

В Харьковской области погода будет аналогичной. Ночью осадки маловероятны, а днём местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь и грозу. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 °C, днём — от +24 до +29 °C.

Кроме того, синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности. В Харькове, Золочеве, Слобожанске и Изюме прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс). В Коломаке и Лозовой ожидается высокий уровень (4 класс), а в Богодухове, Берестине и Великом Бурлуке — средний (3 класс).

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Прогноз пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Прогноз на 29 и 30 июня

В начале новой недели осадков станет меньше. В понедельник, 29 июня, по области прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется до +25…+30 °C.

Во вторник, 30 июня, ночью местами возможны кратковременные дожди и грозы, однако днем преимущественно будет без осадков. Температура воздуха повысится до +27…+32 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Кроме того, основательница БФ "Несокрушимый Харьков" Мария Зайцева рассказала, что отдельных запретов на установку палаток в укрытиях харьковского метро нет. Люди могут пользоваться собственными вещами для пребывания в метро во время атак. Ограничения действовали только в начале войны, когда нагрузка на метро была максимальной.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив