Дожди и грозы возвращаются на Харьковщину: прогноз на завтра

Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области в конце рабочей недели сохранится переменчивая погода. Синоптики прогнозируют кратковременные летние дожди и местами грозы, однако уверяют, что температура воздуха останется комфортной, а ближе к выходным начнет постепенно повышаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 24 июля

В пятницу в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет северного направления со скоростью 5–10 м/с.

По области: ночью без значительных осадков, температура воздуха составит +12…+17 °С. Утром и днём пройдёт кратковременный дождь, местами прогремит гроза, а столбики термометров поднимутся до +22…+27 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +14…+16 °С, осадков не ожидается. Утром и днём ожидается кратковременный дождь, а температура воздуха прогреется до +24…+26 °С.

Пожарная опасность

На фоне дождливой погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Великом Бурлуке объявлен чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвёртый) уровень действует для Харькова и Лозовой. Средний уровень прогнозируется для Золочева, Слобожанского и Берестина. В то же время в Богодухове, Коломаке и Изюме угроза минимальна — там зафиксирован низкий класс пожарной опасности. Несмотря на дожди, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными.

Прогноз на 25–28 июля

Дождливая и влажная погода задержится на несколько дней, после чего регион ждет очередная волна потепления:

25 июля: погода будет переменной облачностью. Ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем ожидается небольшой кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер северный, 5–10 м/с. Воздух ночью прогреется до +13…+18 °С, а днем ожидается +22…+27 °С.

26 июля: в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днём — дождь, местами значительный. Ветер северный, 5–10 м/с, днем местами порывы до 15–20 м/с. Ночью ожидается +13…+18 °С, а днем столбики термометров покажут +22…+27 °С.

27 июля: сохранится переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, а днём уже без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, ночью местами порывы 15–20 м/с. Температура воздуха составит ночью +13…+18 °С, а днем прогреется до +24…+29 °С.

28 июля: ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер сменит направление на юго-западное, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха составит +15…+20 °С, а днем столбики термометров покажут по-настоящему летние +25…+30 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE писали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метрополитене заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.