Дрон попал в дом семьи ВПЛ: в Харькове число раненых увеличилось

Последствия попадания в дом. Фото: прокуратура Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Число пострадавших в результате утреннего удара российских войск по Слободскому району Харькова возросло до 14 человек. Погибла 40-летняя женщина, вынужденная переселенка. Среди раненых — ее малолетний сын.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Атака на Харьков. Фото: прокуратура Харьковской области

Удар по дому переселенцев

По данным следствия, российские военные около 09:00 26 июля нанесли удар по частному дому, в котором проживала семья ВПЛ. Предположительно, враг применил малогабаритную ракету-дрон типа S8000 "Бандероль". В результате атаки погибла 40-летняя женщина. Она была вынужденной переселенкой из Купянского района.

"На данный момент у нас один погибший. Это женщина, вынужденная переселенка из Купянского района. У нее есть сестра, есть родители — они сейчас с ней", — сообщил на месте удара Харьковский городской голова Игорь Терехов в комментарии местным СМИ.

Известно, что ранения получили ее 10-летний сын и муж, который получил многочисленные осколочные ранения и был госпитализирован. Также среди пострадавших есть другие жители района, которым медики оказывают необходимую помощь.

Пострадала и домашняя собака

В результате обстрела пострадала и их собака — пятилетняя немецкая овчарка. Животное доставили в КП "Центр обращения с животными". Состояние собаки остается тяжелым. Ветеринары проводят операцию по удалению осколков, представляющих угрозу для его жизни.

Раненая собака. Фото: "Центр обращения с животными"

В предприятии отметили, что правоохранители не теряли времени и самостоятельно доставили животное в приют, где за него сейчас борются врачи.

Последствия попадания

В результате попадания полностью разрушен один частный жилой дом. Еще как минимум 15 частных домовладений получили повреждения. По факту очередного военного преступления российской армии прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители фиксируют последствия атаки. Фото: Нацполиция

В то же время сотрудники коммунальных предприятий устраняют последствия утреннего вражеского удара в Слободском районе. Они закрывают поврежденные контуры зданий и устраняют аварийные состояния кровель.

Коммунальщики работают на месте попадания. Фото: Харьковский городской совет

Что известно об атаке

Ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 26 июля российские войска атаковали Харьков несколькими типами беспилотников. В Шевченковском районе FPV-дрон на оптоволокне попал в автомобиль хлебокомбината — ранение получил 43-летний водитель. В Слободском районе сначала зафиксировали удар "Шахедом" на открытой территории, а затем и попадание дрона типа "Бандероль" в частный жилой дом.

В тот же день российские войска нанесли удар FPV-дроном на оптоволокне по автомобилю хлебокомбината. Ранение получил 43-летний водитель, его госпитализировали.

Новини.LIVE сообщали, что также в Шевченковском районе зафиксировали падение еще одного FPV-дрона. По информации мэра Игоря Терехова, беспилотник не взорвался, пострадавших нет. На месте работали профильные службы. Кроме того, в Основянском районе Харькова зафиксировали атаку ударного БПЛА на АЗС. Дрон также не взорвался. В настоящее время взрывотехники проводят обследование и обезвреживание боеприпаса.