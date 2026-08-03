Дроны нанесли удар по складам аграриев в Волоховом Яру

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Два российских дрона утром в понедельник, 3 августа, атаковали сельскохозяйственный объект на территории Волохово-Ярского старостинского округа Харьковской области, что привело к пожару на складах. Пострадавших в результате удара нет, на месте работают спасатели.

Об этом сообщил начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов, передает Новини.LIVE.

Российские беспилотники нанесли удар по сельскохозяйственным складам в Харьковской области

В Волохово-Ярском старостинском округе, входящем в состав Балаклейской общины, российские войска атаковали сельскохозяйственное предприятие. Зафиксировано точное попадание двух беспилотных летательных аппаратов.

Удары пришлись непосредственно по складским помещениям аграриев, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. В настоящее время там работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Подразделения ГСЧС занимаются тушением пожара и принимают меры, чтобы остановить его дальнейшее распространение по территории предприятия. Ни один человек в ходе этой атаки не пострадал.

Информацию о происшествии подтвердил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов. Чиновник обратился к местному населению с призывом заботиться о собственной безопасности во время воздушных угроз.

"Призываю всех жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких. До официального сообщения об отмене воздушной тревоги обязательно находитесь в укрытиях или других безопасных местах", — подчеркнул глава МВА.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, недавно, 2 августа, была зафиксирована очередная ночная атака российских ударных беспилотников по Харькову и области. В результате пятеро человек получили ранения, в том числе двое детей, а также спасатель ГСЧС, госпитализированный в состоянии средней тяжести во время ликвидации последствий.

Фактически июль оказался для областного центра месяцем массированных атак с применением новых тактик противника: за этот период город подвергся 109 ударам, из которых почти половина пришлась именно на FPV-дроны, а общие потери среди гражданского населения составили восемь погибших и 217 раненых, в том числе 24 ребенка.