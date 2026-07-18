Двое погибших и 18 пострадавших: Россия атаковала Харьковщину

Последствия нападения на Харьковскую область. Фото: Полиция Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

За последние сутки российские войска нанесли массированные удары по Харькову и 29 населенным пунктам области. Враг применил ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники. В результате атак погибли два человека, еще 18 получили ранения, среди них пятеро детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, полицию, прокуратуру и ГСЧС.

Россия нанесла ракетный удар и удары с помощью дронов по Харькову

Под вражеским огнем оказались Основянский, Киевский, Салтовский и Шевченковский районы Харькова. По данным прокуратуры, около 19:30 российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району. Предварительно предполагается, что оккупанты применили ракету S8000 "Бандероль".

В результате атаки погиб 28-летний мужчина, находившийся в автомобиле. Его 22-летняя жена и двухлетний сын перенесли острую стрессовую реакцию. Также пострадали еще шесть человек, среди которых 7-летний мальчик с взрывным ранением.

Погибший в результате атаки в Харьковской области. Фото: Полиция Харьковской области

Всего в Харькове пострадали девять человек, среди них двое детей. Повреждены многоквартирный дом, гостинично-ресторанный комплекс, кафе, учебное заведение, остановка общественного транспорта, трамвайная контактная сеть и три автомобиля.

Удар авиабомбами по Изюму

Днем российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Изюм. Попадания зафиксировали в частном секторе города. В результате атаки пострадали семь человек — двое мужчин, две женщины, 8-летний мальчик и девочки 13 и 16 лет. Самые тяжелые травмы получил восьмилетний мальчик, его госпитализировали в тяжелом состоянии. У 13-летней девочки и 66-летней женщины медики диагностировали острую стрессовую реакцию.

Последствия атаки на Харьковскую область. Фото: Полиция Харьковской области

Повреждены многоквартирный дом, 19 частных домов, неэксплуатируемое здание, два автомобиля. Также возник пожар площадью 200 квадратных метров.

Погибшие в Харьковской области

В Середовке Вовчанской громады в результате удара погиб 78-летний мужчина, еще один 47-летний местный житель перенес острую реакцию на стресс. Возле села Кирилловка Старосалтовской громады в результате атаки дрона получил взрывные ранения 47-летний мужчина.

Обстрелам также подверглись населенные пункты Богодуховского, Купянского, Изюмского, Харьковского, Чугуевского и Берестинского районов. Повреждены десятки частных домов, многоэтажки, магазины, почтомат, мясокомбинат, культурное учреждение, хозяйственные постройки, ангары, автомобили и электросети.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 16 июля российский беспилотник атаковал пригород Харькова. Под удар попало гражданское предприятие в поселке Высоком. Осколками был поврежден микроавтобус, который проезжал мимо места взрыва.

Также Новини.LIVE сообщали, что за сутки 15-16 июля в результате обстрелов со стороны РФ пострадали 18 человек, среди них — 16-летний подросток. Под ударами оказались жилые кварталы, предприятия, больница, учебное заведение и объекты инфраструктуры. В самом Харькове беспилотники нанесли удары сразу в нескольких районах города.