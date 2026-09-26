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Главная Харьков Горят машины, пострадали люди: последствия удара по Харькову

Горят машины, пострадали люди: последствия удара по Харькову

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26 сентября 2026 04:14
В ночь на 26 сентября 2026 года РФ обстреляла Харьков
Спасатель возле поврежденного автомобиля. Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

В ночь на субботу, 26 сентября, армия РФ обстреляла Харьков. Под ударами оказались два района города: Киевский и Салтовский. Информацию о последствиях атаки еще уточняют, но уже известно о пожарах и пострадавших. 

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Ночью 26 сентября 2026 года РФ обстреляла Харьков
Скриншот сообщений Игоря Терехова

Последствия обстрела Харькова ночью 26 сентября 

Дроны дважды нанесли удары по Киевскому району. Также произошло попадание вблизи нежилых зданий в Салтовском районе. Там получили повреждения автомобили — часть из них загорелась. Пострадали как минимум четыре человека.

Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение 24–25 сентября россияне атаковали несколько громад Харьковщины. Есть повреждения гражданских объектов, транспорта, частных домов. В Золочеве 27-летний мужчина получил ранение, а у 20-летней девушки острая стрессовая реакция. Также есть пострадавшие в Оскольской громаде.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что утром 24 сентября под российским ударом оказалось агропредприятие в Старой Гнилице на Харьковщине. Погибли двое мужчин и шесть женщин. Все они были работниками фермы.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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