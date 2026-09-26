В ночь на 26 сентября 2026 года РФ обстреляла Харьков

Горят машины, пострадали люди: последствия удара по Харькову
В ночь на субботу, 26 сентября, армия РФ обстреляла Харьков. Под ударами оказались два района города: Киевский и Салтовский. Информацию о последствиях атаки еще уточняют, но уже известно о пожарах и пострадавших.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Харькова ночью 26 сентября
Дроны дважды нанесли удары по Киевскому району. Также произошло попадание вблизи нежилых зданий в Салтовском районе. Там получили повреждения автомобили — часть из них загорелась. Пострадали как минимум четыре человека.
Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение 24–25 сентября россияне атаковали несколько громад Харьковщины. Есть повреждения гражданских объектов, транспорта, частных домов. В Золочеве 27-летний мужчина получил ранение, а у 20-летней девушки острая стрессовая реакция. Также есть пострадавшие в Оскольской громаде.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что утром 24 сентября под российским ударом оказалось агропредприятие в Старой Гнилице на Харьковщине. Погибли двое мужчин и шесть женщин. Все они были работниками фермы.