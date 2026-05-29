Громкое ДТП в Харькове: заместитель мэра ушел в отставку

Дата публикации 29 мая 2026 13:26
ДТП с участием заместителя мэра Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове заместитель городского головы Иван Кузнецов стал участником дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб мотоциклист. После аварии чиновник заявил, что слагает свои полномочия на время проведения расследования. Правоохранители уже выясняют обстоятельства столкновения, а сам чиновник обнародовал собственную версию событий в соцсетях.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали аварии

Авария произошла 28 мая около 16:00. Заместитель мэра по вопросам жизнедеятельности города ехал за рулем автомобиля Ford F150. Во время поворота налево он не предоставил преимущество в движении мотоциклу Kawasaki Ninja, который ехал по встречной полосе. В результате столкновения 43-летний мотоциклист скончался в карете скорой помощи от полученных травм.

Позиция чиновника

Иван Кузнецов подтвердил информацию об аварии на своей странице в инстаграме. Он написал, что начал движение после того, как другие машины остановились и пропустили его внедорожник.

"Мотоцикл двигался на большой скорости. И из-за транспортных средств ни я его, ни, возможно, он меня не видел, до момента столкновения", — заявил Кузнецов.

Он также добавил, что уходит с должности на время следствия.

Ход расследования

По данным следствия, водитель внедорожника был трезвым. Сейчас правоохранители анализируют записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Вопрос об объявлении Кузнецову подозрения решат после завершения первоочередных следственных действий и экспертиз.

Кто такой Кузнецов

Иван Кузнецов был назначен на должность заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города в октябре 2025 года. До этого карьера чиновника также была связана с коммунальной сферой Харькова. В частности, ранее он возглавлял городской департамент инфраструктуры, а еще раньше руководил департаментом, который занимается вопросами обеспечения жизнедеятельности города.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 20 мая в Харькове произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб 18-летний парень, еще одна пострадавшая сейчас в больнице. 38-летний водитель автомобиля Audi A4 двигался по проспекту Героев Харькова в направлении бульвара Богдана Хмельницкого. При этом в полиции отмечают, что мужчина существенно превысил допустимую скорость и сбил двух пешеходов, которые, вероятно, бежали через дорогу вне пешеходного перехода.

Также Новини.LIVE писали, что грузовик и поезд столкнулись в селе Шелестово Богодуховского района Харьковской области вечером 2 апреля. В результате столкновения вагоны поезда сошли с рельсов, а пострадал водитель грузовика. Из-за инцидента Укрзализныця меняет маршруты, поэтому возможна задержка.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель

Долженко Екатерина
