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Главная Харьков Грозы, град и шквалы обрушатся на Харьковскую область: прогноз на завтра

Грозы, град и шквалы обрушатся на Харьковскую область: прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 18:13
Штормовое предупреждение и прогноз погоды в Харьковской области на 10 июля
Мужчина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Дождливая и штормовая погода будет царить в Харьковской области в разгар лета. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, сильных ливнях и порывистом ветре, однако успокаивают, что ближе к выходным температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 10 июля

В среду, 10 июля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Объявлен I уровень опасности (желтый).

  • По области: ожидается кратковременный дождь, который днем перейдет в сильный ливень. Синоптики предупреждают о грозах, а днем местами возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Ветер будет переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19°, а днем столбики термометров поднимутся до +19…+24°.
  • В Харькове: также пройдет кратковременный дождь, который днем станет сильным. Ожидается гроза. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Ночная температура будет держаться в пределах +16…+18°, а днем воздух прогреется до +20…+22°.

Пожарная опасность в регионе

На фоне грозовой погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 10 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Золочеве объявлен самый высокий, чрезвычайный пятый класс опасности. Средний уровень прогнозируется для Харькова, а низкий — для Слобожанского. В то же время в Богодухове, Коломаке, Великом Бурлуке, Купянске, Изюме, Лозовой и Берестине угроза полностью отсутствует. Несмотря на дождливую погоду и ливни, спасатели просят жителей зон повышенного риска оставаться бдительными.

Прогноз на 11–14 июля

В течение следующих дней лето начнёт постепенно возвращать своё тепло, хотя дожди полностью регион не покинут:

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  • 11 июля: Облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, днём осадки продолжатся, местами прогремит гроза. Ветер сменится на юго-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью составит +11…+16°, а днём потеплеет до +21…+26°.
  • 12 июля: Сохранится облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Столбики термометров покажут +11…+16° ночью и +21…+26° днём.
  • 13 июля: Регион вновь покроет облачность. Прогнозируется небольшой дождь, который днем станет умеренным. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Воздух ночью прогреется до +11…+16°, а днем ожидается по-настоящему летняя температура — +22…+27°.
  • 14 июля: Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +12…+17°, а днем столбики термометров поднимутся до приятных +23…+28°.

Как сообщали Новини.LIVE, на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться ещё два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Харьков прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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