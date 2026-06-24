Грозы и летняя жара накроют Харьков: прогноз погоды на завтра

Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Кратковременные дожди и грозы принесут легкую прохладу в Харьковскую область в конце июня, однако летняя жара не покидает регион. Синоптики прогнозируют переменную облачность и призывают жителей быть готовыми к локальным осадкам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 25 июня

В четверг, 25 июня, в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет северо-западным со скоростью 5–10 метров в секунду. По области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, кое-где прогремит гроза. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °C, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных +23...+28 °C. В Харькове также ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночная температура будет в пределах +16...+18 °C, а днём воздух прогреется до +25...+27 °C.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на прогнозируемые локальные дожди, ситуация с пожарной опасностью в области остается крайне напряженной. Согласно данным синоптиков, на 25 июня для большей части Харьковской области объявлен самый высокий, пятый класс угрозы. Чрезвычайная пожарная опасность фиксируется в Харькове, а также в Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Изюме и Лозовой. Несколько более спокойная, но все еще тревожная ситуация наблюдается в Коломаке и Великом Бурлуке, где действует высокий четвертый класс опасности. Самый низкий для этого дня, средний третий уровень угрозы, синоптики прогнозируют только для Берестина. В связи с такими показателями спасатели призывают жителей региона быть максимально осторожными с огнем на открытом воздухе.

Прогноз на 26–29 июня

26 июня сохранится переменная облачность. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. Температура ночью снизится до +12...+17 °C, а днем ожидается +21...+26 °C.

27 и 28 июня ночью существенных осадков не предвидится, а вот днём местами снова пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +10...+15 °C, днем — от +21 °C до +26 °C. Ветер в эти дни будет колебаться от северного до северо-западного в пределах 5–12 метров в секунду.

29 июня начало новой недели принесет очередную волну жары. Несмотря на местами кратковременные дожди и грозы, температура воздуха стремительно пойдет вверх: ночью ожидается +13...+18°C, а днем столбики термометров покажут жаркие +26...+31°C.

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Также Новини.LIVE писали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.