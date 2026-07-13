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Главная Харьков Грозы и туман накроют Харьковщину: прогноз погоды на 14 июля

Грозы и туман накроют Харьковщину: прогноз погоды на 14 июля

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 18:27
Прогноз погоды в Харьковской области на 14 июля: грозы и туманы
Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области по-прежнему сохраняется дождливая и влажная погода. Синоптики прогнозируют кратковременные ливни и грозы, однако уверяют, что ближе к концу недели осадки полностью прекратятся, а в регион вернётся солнечное лето.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 14 июля

Во вторник, 14 июля, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Объявлен I уровень опасности (желтый) из-за дневных гроз. Ветер будет северо-западным со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: ночью без значительных осадков, но будет наблюдаться слабый туман. Температура воздуха составит +13…+18 °С. Днем пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза, а столбики термометров поднимутся до +23…+28 °С.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +14…+16 °С, осадков не ожидается, возможен слабый туман. Днем ожидается кратковременный дождь и гроза, а температура воздуха прогреется до +25…+27 °С.

Пожарная опасность в регионе

Наряду с грозовой погодой ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 14 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Лозовой прогнозируется средний (третий) класс опасности. Низкий уровень угрозы действует в Харькове, Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Изюме и Берестине. В то же время в Коломаке и Великом Бурлуке пожарная опасность полностью отсутствует. Несмотря на дождливую погоду, спасатели призывают жителей быть осторожными с огнем.

Прогноз на 15–18 июля

Дождливая погода продержится еще сутки, после чего в регионе начнётся заметное прояснение:

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  • 15 июля: Переменная облачность. И ночью, и днём ожидается кратковременный дождь, а также гроза. В ночное время местами возможен туман. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днём — +23…+28 °С.
  • 16 июля: Переменная облачность, без значительных осадков. Ветер сохранится северный, 5–10 м/с. Воздух ночью прогреется до +13…+18 °С, а днем ожидается потепление до +24…+29 °С.
  • 17 июля: В регионе сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер сменится на северо-восточный, 5–10 м/с. Стойки термометров покажут +12…+17 °С ночью и +22…+27 °С днём.
  • 18 июля: Ожидается солнечная погода с переменной облачностью, совершенно без осадков. Ветер будет слабым, восточного направления, 3–8 м/с. Температура ночью составит +10…+15 °С, а днем воздух прогреется до по-настоящему летних +23…+28 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться ещё два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Харьков прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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