Грозы и жара придут на Харьковщину: прогноз на завтра

Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Завтра, 8 августа, погода в Харьковской области резко изменится. На смену длительной сухой духоте придут грозовые дожди, местами град и сильный шквальный ветер. Синоптики объявили желтый уровень опасности, однако отмечают, что уже с воскресенья температура воздуха начнет ощутимо снижаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Гроза в регионе

В субботу, 8 августа, в городе и области ожидается ухудшение погодных условий. Днем прогнозируются грозы, град и шквальный ветер со скоростью 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Прогноз на 8 августа

В субботу в Харьковской области ожидается облачная погода. Ветер северный, 7–12 м/с.

По области: ночью без значительных осадков при температуре +19…+24 °С. Днем пройдет кратковременный дождь, местами значительный, с грозой, градом и шквалом 15–20 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до +31…+36 °С.

В Харькове: ночная температура составит +21…+23 °С без значительных осадков. Днем ожидается кратковременный дождь, гроза, град и шквал 15–20 м/с. Воздух прогреется до +33…+35 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на прогнозируемые осадки, из-за предшествующей продолжительной жары ситуация с пожарной опасностью в области 8 августа остается напряженной. По данным синоптиков, чрезвычайный (пятый) класс опасности объявлен почти на всей территории: в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Берестине, Лозовой, Слобожанском и Великом Бурлуке. Только в районе Изюма сохранится высокий (четвертый) уровень. Спасатели призывают жителей быть максимально осторожными с огнем.

Прогноз на 9–17 августа

После субботней непогоды в регионе установится сухая и умеренно тёплая погода:

9 августа: ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью температура опустится до +15…+20 °С, а днём жара спадет до приятных +25…+30 °С.

10 августа: сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +15…+20 °С, а дневная — +25…+30 °С.

11 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночью прогнозируется +15…+20 °С, днём — +25…+30 °С.

12 августа: малооблачно, без значительных осадков. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, а днём — +23…+28 °С.

По предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, в период с 13 по 17 августа в Харьковской области сохранится преимущественно сухая погода без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +13…+20 °С, а днем ожидается комфортное тепло от +23 °С до +30 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что Харьков вошел в число городов Украины с наибольшими поступлениями от местных налогов и сборов. Несмотря на постоянные российские обстрелы, город занял четвертое место в общем рейтинге. Таких результатов удалось достичь благодаря сохранению экономической активности и собственных бюджетных поступлений.