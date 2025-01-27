Взрывы в Харькове 27 января — подробности вражеской атаки

Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

В Харькове вечером 27 января прогремел взрыв. Сейчас в области продолжается воздушная тревога из-за атаки "шахедов". Также об опасности предупредили жителей других соседних областей.

О взрывах сообщает Суспільне в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 27 января

Согласно информации издания, жители Харькова слышали взрывы.

Пока что официальной информации относительно звуков в городе или области нет.

Сообщение "Суспільне Харків" в Telegram. Фото: скриншот

По состоянию на 23:00 воздушная тревога объявлена в половине областей страны, в частности Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Донецкой, Сумской и других. Угроза связана с российскими ударными беспилотниками.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 27 января взрывы слышали в пригороде Черкасс. В области объявляли тревогу из-за ударных дронов.

Также во время воздушной тревоги мощный взрыв прогремел в Днепре в ночь на 27 января.