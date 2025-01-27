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Громкий взрыв в Харькове — чем атакует РФ

27 января 2025 23:02
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Харькове 27 января — подробности вражеской атаки
Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Харькове вечером 27 января прогремел взрыв. Сейчас в области продолжается воздушная тревога из-за атаки "шахедов". Также об опасности предупредили жителей других соседних областей.

О взрывах сообщает Суспільне в Telegram.

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Взрывы в Харькове 27 января

Согласно информации издания, жители Харькова слышали взрывы.

Пока что официальной информации относительно звуков в городе или области нет.

Громкий взрыв в Харькове — чем атакует РФ - фото 1
Сообщение "Суспільне Харків" в Telegram. Фото: скриншот

По состоянию на 23:00 воздушная тревога объявлена в половине областей страны, в частности Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Донецкой, Сумской и других. Угроза связана с российскими ударными беспилотниками.

Карта воздушной тревоги в Украине 27 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 27 января взрывы слышали в пригороде Черкасс. В области объявляли тревогу из-за ударных дронов.

Также во время воздушной тревоги мощный взрыв прогремел в Днепре в ночь на 27 января.

Харьков взрыв воздушная тревога война в Украине атака беспилотник

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