Взрывы в Харькове 27 января — подробности вражеской атаки

Громкий взрыв в Харькове — чем атакует РФ
В Харькове вечером 27 января прогремел взрыв. Сейчас в области продолжается воздушная тревога из-за атаки "шахедов". Также об опасности предупредили жителей других соседних областей.
О взрывах сообщает Суспільне в Telegram.
Взрывы в Харькове 27 января
Согласно информации издания, жители Харькова слышали взрывы.
Пока что официальной информации относительно звуков в городе или области нет.
По состоянию на 23:00 воздушная тревога объявлена в половине областей страны, в частности Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Донецкой, Сумской и других. Угроза связана с российскими ударными беспилотниками.
Напомним, что в ночь на 27 января взрывы слышали в пригороде Черкасс. В области объявляли тревогу из-за ударных дронов.
Также во время воздушной тревоги мощный взрыв прогремел в Днепре в ночь на 27 января.
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