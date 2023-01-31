Как харьковский прорицатель Тимко жил в оккупации

Россияне его не разбудили, он спокойно спал. А когда проснулся, то с ужасом увидел, что все изменилось

Более 10 лет харьковские сурки в начале февраля прогнозируют, когда к нам придет весна. Однако эта традиция была под угрозой, ведь нынешний "предсказатель" Тимка III с самого начала полномасштабной войны находился под оккупацией. Как ученые ухаживали за сурками на оккупированной территории и повлияла ли война на популяцию краснокнижных животных — читайте в материале Новини.LIVE.

Оккупация

В прошлом году 2 февраля Тимка традиционно на биостанции Каразинского университета спрогнозировал приход весны, на этот раз он пообещал, что она начнется через 6 недель, и лег спать дальше. За это время должна закончиться и его спячка. Но когда маленький предсказатель проснулся, то увидел не весну, а войну. "Россияне его не разбудили, он спокойно спал. А когда проснулся, то с ужасом увидел, что все изменилось", — вспоминает заведующий лабораторией экологии Харьковского национального университета им. Каразина Владимир Грубник.

Все степные сурки из биостанции университета имени Каразина зимуют в селе Нестеровка, это Великобурлукская громада, с первого дня полномасштабного наступления эта территория находилась под оккупацией и отрезана от Украины. Вывезти животных в более безопасное место или привезти им корма не было возможности. Выпустить их из клетки на свободу — это было бы смертным приговором для них. Поэтому забота о 14 взрослых сурках и еще 5 детенышах, родившихся в начале апреля — легла на двух сотрудников Владимира Ронкина и Галину Савченко.

"У нас так получилось, что зимой незадолго до войны мы закупили больше тонны комбикорма для сурков", — рассказывает Владимир Грубник.

Этих запасов хватило, чтобы кормить грызунов в течение полутора сезонов. Также животные любят вкусности в виде хлеба, поэтому ученые находили его для сурков, хотя тот и был в дефиците. Как отмечает Грубник, к счастью, их подопечные не голодали.

Если же в плане питания у животных все было относительно хорошо, то с психологическим состоянием все не так приемлемо — вокруг шумно, слышались и взрывы с выстрелами. Российские военные в дом, где живут ученые, не заходили. Большого потока военных не было. "Они периодически заезжали, смотрели что происходит. Но к животным не лезли. Наверное, у них было что есть, поэтому наших сурков они не ели", — говорит заведующий лабораторией экологии.

Все это длилось до 11 сентября, тогда Нестеровка была освобождена. И уже 14 сентября упоминает заведующий лабораторией экологии Харьковского национального университета им. Каразина Владимир Грубник смог приехать к подопечным и своим сотрудникам. Ученый привез туда гуманитарную помощь, генератор и печенье для сурков — любимое их лакомство.

Зимняя спячка

После деоккупации Тимка и его родственники уже готовились к очередной спячке. Они остались на той же станции в Нестеровке. Как рассказывают ученые, несмотря на пережитый стресс, все происходило по плану. Для животных, которые живут в клетках, все эти моменты на них не сильно влияют.

Тимку пересадили в отдельную клетку с сеном. Он отлично спит, несмотря на то что зима нас не очень радует. И как характерно для сурков, на протяжении спячки Тимка просыпался.

Как война повлияла на сурков в природе

По подсчетам биологов из Харьковского университета имени Каразина, в Харьковской области сейчас живут около 18 тысяч бабаков — в Великобурлукском, Купянском и Дворичанском районах. Это краснокнижное животное, которое еще в прошлом году было под угрозой вымирания.

Все территории, где живут сурки, усыпаны минами, поэтому специалисты не могут проверить, насколько боевые действия повлияли на их популяцию. Однако заявляют, что в Украине исчезают угодья, в которых они могут жить в нормальных условиях. Происходит распашка небольших целинных участков, где они могли бы жить.

"Безусловно, это экоцид и будет иметь ужасающие последствия", — говорит Владимир Грубник.

Также, ученый отмечает, что для того, чтобы сурки нормально существовали в степи, должен быть полноценный выпас рогатого скота. Когда этого нет, степь зарастает кустарником и грызун становится легкой добычей для хищников.

Традиция предсказания

Если день пасмурный и грызун не видит своей тени, значит быть ранней весне. Если день солнечный, а бабак норовит спрятаться обратно в нору — зима будет продолжаться еще долго. Эта традиция самая популярная в США — фестиваль проходит в городке Панксатоне. А во всем мире о "Дне сурка" узнали благодаря фильму с Биллом Мюрреем в главной роли.

На Харьковщине сурков к прогнозу погоды привлекают с 2004 года. Эту традицию каразинские ученые начали, чтобы привлечь внимание к этим животным. Это не строго научные прогнозы. Но это хорошая традиция, которую харьковские зоологи будут пытаться сохранить.