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Главная Харьков Игорь Терехов: дрон упал на дорогу в Харькове, четверо пострадавших

Игорь Терехов: дрон упал на дорогу в Харькове, четверо пострадавших

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Дата публикации 5 июля 2026 10:35
Игорь Терехов сообщил об ударе дрона "Италмас" по Харькову
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Харькове российский дрон "Италмас" попал в дорогу в Киевском районе города. В результате атаки пострадали четыре человека, повреждений жилого фонда пока не зафиксировано.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Ігор Терехов: дрон вдарив по дорозі у Харкові, троє постраждалих - фото 1
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Удар дрона РФ в Харькове

По словам Игоря Терехова, сначала в городе зафиксировали падение вражеского беспилотника в Киевском районе. Впоследствии стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие.

"Есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняются", — сообщил мэр города.

По предварительным данным, дрон попал в проезжую часть. Состояние пострадавших и окончательные последствия удара уточняются. Жилые дома, по предварительной информации, не повреждены. На месте работают соответствующие службы.

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"Дрон попал в дорогу, на данный момент пострадали три человека. Повреждений жилого фонда не зафиксировано", — добавил мэр.

Удар по КП

Информация о последствиях атаки продолжает обновляться. Впоследствии мэр сообщил, что число пострадавших возросло, а взрывной волной также был поврежден служебный автомобиль одного из коммунальных предприятий.

"Число пострадавших увеличилось до четырех, также повреждения получил автомобиль одного из городских коммунальных предприятий", — уточнил Игорь Терехов.

Обстрел Харькова

За сутки в Харькове пострадали женщины в возрасте 22, 45 и 60 лет, а также 10-месячная девочка. Также в городе повреждены два многоквартирных дома, 21 грузовой автомобиль, хозяйственное сооружение и автозаправочная станция. В течение суток оккупанты атаковали Харьков беспилотниками, под ударами оказались Слободской, Киевский, Салтовский и Индустриальный районы города.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют установить антидроновые сетки на Харьковском шоссе из-за угрозы атак российских FPV-дронов. Также власти рассматривают возможность организации такой защиты на Северной Салтовке.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что за последние сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 22 населенным пунктам области. В результате атак погибли три человека, еще восемь получили ранения и травмы, среди пострадавших — 10-месячный ребенок.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в больнице скончалась 10-летняя девочка, получившая тяжелые ранения во время российской атаки на Лозовую Харьковской области в ночь на 3 июля. Медики более суток боролись за её жизнь, однако спасти ребёнка не удалось.

обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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