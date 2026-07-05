Игорь Терехов: дрон упал на дорогу в Харькове, трое пострадавших

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Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Харькове российский дрон "Италмас" попал в дорогу в Киевском районе города. В результате атаки пострадали три человека, повреждений жилого фонда пока не зафиксировано.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Удар дрона РФ в Харькове

По словам Игоря Терехова, сначала в городе зафиксировали падение вражеского беспилотника в Киевском районе. Впоследствии стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие.

По предварительным данным, дрон попал в проезжую часть. Состояние пострадавших и окончательные последствия удара уточняются. Жилые дома, по предварительной информации, не повреждены. На месте работают соответствующие службы.

Обстрел Харькова

За сутки в Харькове пострадали женщины в возрасте 22, 45 и 60 лет, а также 10-месячная девочка. Также в городе повреждены два многоквартирных дома, 21 грузовой автомобиль, хозяйственное сооружение и автозаправочная станция. В течение суток оккупанты атаковали Харьков беспилотниками, под ударами оказались Слободской, Киевский, Салтовский и Индустриальный районы города.