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Главная Харьков Игорь Терехов назвал главный критерий успеха восстановления Украины

Игорь Терехов назвал главный критерий успеха восстановления Украины

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 14:55
Мэр Харькова Терехов назвал главную цель послевоенного восстановления
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин

Успех восстановления Украины после войны будет зависеть не от экономических графиков или макропоказателей, а от реального улучшения условий жизни граждан, которые ежедневно страдают от разрушений и бедности. Об этом заявил мэр Харькова и лидер Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, призвав поставить интересы простых людей в центр каждой государственной стратегии восстановления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Игоря Терехова.

Терехов назвал приоритет в процессе восстановления Украины

Главным ориентиром для будущего восстановления государства должен стать человек и удовлетворение его повседневных жизненных потребностей. Такую позицию озвучил руководитель Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов.

Чиновник убежден, что презентации не могут отражать реальное положение дел в стране, если они оторваны от повседневной реальности граждан. По мнению главы Харькова, именно благодаря возвращению комфорта и безопасности для населения общество будет делать выводы об эффективности работы властей в сфере восстановления городов и поселков.

Терехов напомнил о масштабных трудностях, с которыми из-за полномасштабного вторжения сейчас вынуждено жить население страны.

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«Украинские семьи несут на себе основную тяжесть испытаний войны. Потери, разрушения, бедность, отчаяние и разочарование стали реальностью для миллионов украинцев. Поэтому, когда мы говорим о восстановлении, речь должна идти не только о слайдах с ростом ВВП, инвестиционных проектах или макроэкономических показателях. Восстановление — это благосостояние и достойная жизнь каждого украинца. Именно по этому критерию люди будут оценивать успех восстановления», — заявил мэр.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске мэр Харькова Игорь Терехов провел ряд международных встреч, посвященных восстановлению города, укреплению энергетической устойчивости и привлечению финансовой поддержки.

Одной из ключевых стала встреча с главой Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли. В ходе переговоров стороны обсудили реализацию жилищных программ, а также дальнейшее восстановление жилого фонда Харькова, пострадавшего в результате войны. В горсовете отметили, что Харьков и в дальнейшем остается одним из приоритетных партнеров Секретариата, который уже передал городу оборудование общей стоимостью 20 млн евро.

Также стало известно о привлечении Харьковом 47 млн евро международной финансовой помощи. Полученные средства планируется использовать для обеспечения финансовой стабильности города и модернизации системы теплоснабжения. Финансирование было предоставлено при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского Союза в рамках программ по укреплению устойчивости Харькова.

Харьков Украина Игорь Терехов
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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